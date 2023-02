Camila Cabello arrasa ao usar vestido de marca brasileira no Grammy Awards

Camila Cabello cruzou o tapete vermelho do Grammy Awards 2023 com vestido da marca PatBo, que teve detalhe que levou 40 horas para ser produzido

A cantora Camila Cabello arrasou na escolha do seu look para prestigiar o Grammy Awards 2023 na noite de domingo, 5, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Ela cruzou o tapete vermelho do evento internacional com um vestido da marca brasileira PatBo.

O vestido faz parte da coleção de alto verão da marca e tem um destaque especial para o bordado no busto. A parte do busto do look demorou 40 horas para ser produzido, já que foi feito com bordados de pérolas e usou uma técnica que não utilia o tecido como base do bordado.

A diretora criativa da marca, Patricia Bonaldi, contou sobre a importância de ver uma criação no tapete vermelho do Grammy. “Enxergo como uma missão poder ressaltar e valorizar o Brasil através das nossas criações. Levar a expertise do 'fazer a mão' para o mundo é o nosso maior propósito. É uma grande felicidade poder ver nomes de tanto peso, como a Camila Cabello, usando a minha marca. Me realizo a cada dia vendo mulheres, em todas as suas ocupações, escolhendo a PatBo para representar um momento especial de suas vidas”, afirmou.

Ao longo da trajetória da marca, Patricia Bonaldi já vestiu outras celebridades, como Sharon Stone, Alicia Keys, Ciara, Anya Taylor-Joy e Mary J. Blige.

O tapete vermelho do Grammy Awards 2023 contou com a presença de diversas celebridades com looks deslumbrantes. Você pode conferir os looks dos famosos aqui na galeria de fotos da CARAS Digital, como os modelitos escolhidos por Anitta, Madonna, Lizzo, Norah Jones e Jennifer Lopez.