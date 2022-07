Bruna Marquezine esbanja sensualidade ao usar vestido justíssimo

Bruna Marquezine exibe o corpo violão em aparição com vestido decotado e justo

CARAS Digital Publicado em 12/07/2022, às 11h53

A atriz Bruna Marquezine (26) colocou o seu corpo curvilíneo para jogo nesta semana. A musa apareceu deslumbrante em um novo vídeo da Netflix com um look poderoso! Nas imagens, a estrela ostentou suas curvas impecáveis ao usar um vestido rosa justíssimo.

O modelito tinha um decote ousado com vários recortes e era curtinho. Ela ainda completou o visual com um chapéu combinando com o look.

No vídeo da Netflix, Bruna Marquezine respondeu algumas perguntas curiosas. Em uma delas, ela foi questionada se é possível se apaixonar às cegas, e ela disse: “Definitivamente, não. Desculpa". Em outro momento, ela foi questionada sobre o seu drink favorito e ela disse que adora gin tônica. “Eu adoro gin tônica, mas eu também amo Martini de lichia e caipiroska de seriguela”, contou.

Bruna Marquezine e a amizade com Anitta

A atriz Bruna Marquezine falou sobre sua amizade com a cantora Anitta recentemente. Em entrevista no site Garotas Estúpidas, ela contou sobre a relação entre elas.

“Esse reencontro foi muito potente e tem sido muito leve, gostoso, prazeroso e divertido. Eu já conhecia ela há bastante tempo, mas a gente nunca se conectou. Ela brinca que a gente virou amiga na hora certa, as duas estão prontas para essa amizade”, disse ela.

E completou: “Eu acho que tem muito a ver também com maturidade, autoconhecimento e deixar algumas inseguranças de lado. Esse reencontro aconteceu na hora certa, tem sido muito potente e hoje é uma pessoa que tenho um carinho gigantesco”.