Bruna Marquezine abre o jogo sobre amizade com Anitta: 'Potente'

Bruna Marquezine revela como é a sua amizade com a cantora Anitta

CARAS Digital Publicado em 05/07/2022, às 12h23

A atriz Bruna Marquezine fez vários elogios para a sua amizade com a cantora Anitta. Em entrevista ao site Garotas Estúpidas, ela contou sobre a boa relação que construiu com a cantora nos últimos anos e destacou que elas se conectaram no momento certo.

“Esse reencontro foi muito potente e tem sido muito leve, gostoso, prazeroso e divertido. Eu já conhecia ela há bastante tempo, mas a gente nunca se conectou. Ela brinca que a gente virou amiga na hora certa, as duas estão prontas para essa amizade”, disse ela.

E completou: “Eu acho que tem muito a ver também com maturidade, autoconhecimento e deixar algumas inseguranças de lado. Esse reencontro aconteceu na hora certa, tem sido muito potente e hoje é uma pessoa que tenho um carinho gigantesco”.

Climão no passado entre Bruna Marquezine e Anitta

Vale lembrar que Bruna Marquezine e Anitta já tiveram um momento tenso no passado, quando Anitta foi vista com Neymar Jr em um carnaval pouco depois da separação da atriz e do atleta.

Recentemente, a atriz relembrou o climão entre elas. “O que existiu um dia é uma coisa tão boba e tão pequena e relacionada a um relacionamento que nem existe mais. Por causa de homem? Ah, pelo amor de Deus. Tem condição de, em 2022, eu não falar com uma mulher que eu admiro, que eu acho f*da, porque existe um desconforto? A gente nunca brigou, eu e ela. Rolou uma questão, um desconforto. E aí eu fiquei chateada, viram que eu fiquei chateada. Mas não tem mais argumento para sustentar isso”, disse ela no podcast PodDelas.