Aos 58 anos, Brad Pitt usa saia em première de filme na Alemanha

Brad Pitt usa saia ao marcar presença no tapete vermelho de 'Trem-Bala'

CARAS Digital Publicado em 19/07/2022, às 17h43

Quem está com saudade de ver Brad Pitt (58) nas telonas, já pode parar de se preocupar! No próximo dia 04 de agosto, será lançado o filme Trem-Bala.

Nesta terça-feira, 19, rolou a première do longa em Berlim, na Alemanha, e é claro que o ator marcou presença no evento.

O galã roubou a cena ao chegar no tapete vermelho com seu look inusitado: uma saia combinando com seu blazer e uma camisa.

Saiba mais sobre o filme Trem-Bala, protagonizado por Brad Pitt:

A trama traz a história de Ladybug, que é um assassino não muito bom em seu trabalho, porém, com muita determinação para dar a volta por cima. Prestes a desistir de sua carreira, ele é contratado por Maria Beetle, interpretada por Sandra Bullock (57), para realizar uma missão no Japão.

Confira o look usado por Brad Pitt no tapete vermelho de Trem-Bala, na Alemanha:

Brad Bitt aposta em look inusitado em tapete vermelho (Getty Images)