Any Gabrielly arrasa em look com franja para evento nos EUA: "Ousado e forte"

Any Gabrielly marcou presença na a première do filme "Bob Marley: One Love", que aconteceu na noite desta terça-feira, 6, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A obra celebra a vida e o legado deixado pela grande referência da música.

Para o evento, a cantora chamou a atenção ao apostar em conjunto creme com franjas, de um designer italiano, e botas Naked Wolf. Para completar a produção, ela usou brincos de rosa com franjas para combinar com o look, e anéis de prata e diamante.

Lo VanRumpf, o stylist responsável pelo look da artista, deu detalhes sobre a roupa. "Any usava um conjunto de duas peças creme que era intrincadamente bordado com detalhes de franja. Eu escolhi este conjunto para minha prova com Any porque é delicado, tem movimento com trabalho de contas intricado e detalhes de franja delicados, mas é um look tão ousado e forte."

"Eu senti que era perfeito para ela! Assim que ela viu na prova, ela soube que tinha que ter um momento no tapete vermelho. Ele se encaixava perfeitamente nela, como se fosse feito para ela", completou.

Vale lembrar que Any Gabrielly alcançou a fama como integrante do grupo global Now United. Atualmente, ela está emcarreira solo e tem produzido em estúdio com grandes nomes do cenário musical, como Stargate (possui trabalhos com Beyoncé e Rihanna), Om’Mas Keith (assina trabalhos de Jay Z e Frank ocean) e Future Cut (já colaborou com Shakira e Little Mix).

Anny Gabrielly em première do filme 'Bob Marley: One Love'

Foto: Getty Images

Anny Gabrielly em evento em Los Angeles - Foto: Getty Images

