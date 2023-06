Now United anuncia nova integrante brasileira após saída de Any Gabrielly do grupo

Grupo musical Now United revela nova integrante brasileira de apenas 18 anos, que chega para assumir vaga deixada por Any Gabrielly

Nesta quinta-feira, 1, o grupo musical internacional Now United revelou que está com uma nova integrante brasileira! Após a vaga deixada aberta pela cantora Any Gabrielly, a cantora e dançarina Desirée, de apenas 18 anos de idade, se junta a banda que conta com 18 artistas de 18 países diferentes.

Desirée, nascida na cidade de São Paulo, assumirá o número 6, deixado pela antiga integrante, que deixou o grupo musical no final do ano de 2022. Cantora desde criancinha, ela já participou de diversos programas de televisão e festivais. A escolha pela brasileira foi feita pelo criador da banda, o empresário Simon Fuller, após a série reality Now United: New Dreams, exibida através do TikTok.

Além da cantora, outros dois concorrentes faziam parte da disputa, Henry Cechini e Lucas Bugatti. Todos viajaram para a cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos da América, para participar de um camp de aulas de canto, dança, ensaios, preparação vocal e gravações intensivas em diversos estúdios prestigiados da cidade.

Now United é um grupo internacional de música pop, formado em 2017, hoje conta com 18 integrantes, de 17 países diferentes. Escolhidos através de um processo de seleção que aconteceu ao redor do mundo, foi desenvolvido por Simon Fuller, famoso por ter produzido programas como American Idol e So You Think You Can Dance.

Além da nova integrante, Desirée, conta com Nour Ardakani, do Líbano, Heyoon Jeong, da Coréia do Sul, Sina Deinert, da Alemanha, Sabrina Hidalgo, do México, Krystian Wang, da China, Josh Beauchamp, do Canadá, Lamar Morris, do Reino Unido, Joalin Loukamaa, da Finlândia, Hina Yoshihara, do Japão, Shivani Palwal, da Índia, Bailey May, da Filipinas, Sofya Plotnikva, da Rússia, Savannah Clarke, da Austrália, Mélanie Tomas, da Costa do Marfim, Alex Mandon Rey, da Espanha, Noah Urrea, dos Estados Unidos, e Zane Carter, também dos Estados Unidos.