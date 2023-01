Anne Hathaway faz rara aparição com seu marido em um tapete vermelho

Anne Hathaway aposta em look com estampa de animal print ao surgir ao lado do marido em evento de moda

A atriz Anne Hathaway (40) fez uma rara aparição em público com o seu marido, o produtor e empresário Adam Shulman (41). Os dois são discretos com a vida pessoal e quase não são fotografados juntos em eventos. Porém, eles abriram uma exceção e surgiram abraçados durante o tapate vermelho do Paris Fashion Week.

Eles foram prestigiar o desfile da grife Valentino no evento fashion. Para a ocasião, ela apostou em um look com estampa de animal print no corpo todo. Ela combinou o vestido, a meia-calça, a bolsa e o sapato com estampa de oncinha. Enquanto isso, o maridão dela surgiu com um sobretudo cinza e blusa preta.

Anne e Adam estão casados desde 2012 e são pais de duas crianças, Jonathan, de seis anos, e Jack, de três anos. Há pouco tempo, ela se declarou para o marido durante uma entrevista. “Eu soube no segundo em que o encontrei que ele era o amor da minha vida. Eu também percebi que não poderia tê-lo encontrado em um momento pior”, brincou ela.

Anne Hathaway fala das cobranças por um 'Diário da Princesa 3'

Há pouco tempo, a atriz Anne Hathaway surpreendeu ao comentar sobre os comentários dos fãs por uma nova continuação do filme Diário da Princesa, que foi sucesso na década de 2000.

Segundo a atriz, ela também “sente o peso da expectativa”: “Sentimos exatamente o mesmo, e sei que provavelmente é muito frustrante”, contou ela, que continuou falando sobre a empolgação dos fãs: “É um processo que requer paciência e, portanto, todos devem se considerar parte do negócio do cinema agora, porque esse é o tempo que realmente leva para fazer as coisas”, disse.