Anne Hathaway fica impressionada com pedidos para 'Diário da Princesa 3'

A atriz Anne Hathaway se impressionou com os fãs por ainda terem esperanças de uma continuação de 'Diário da Princesa' após 20 anos

A atriz estadunidense Anne Hathaway se surpreendeu com a paciência de seus fãs! O conhecido filme da Disney Diário da Princesa foi lançado em 2001 e teve uma continuação lançada em 2004, ambos são protagonizados pela atriz. Acontece que mesmo após quase 20 anos desde o lançamento do segundo filme, os fãs de carteirinha de Anne ainda não desistiram de uma suposta terceira continuação do longa que foi icônico na década de 2000.

Os rumores da suposta continuação do filme começaram a rodar pelas redes, mas a atriz não assinou nenhum contrato com a Disney ainda. No Festival de Cinema de Sundance, Anne Hathaway deu uma entrevista a revista People e falou sobre essa polêmica da "parte 3".

Em novembro de 2022, o jornal The Hollywood Reporter e o The Wrap descobriram que a Disney está produzindo o terceiro longa, continuação da franquia! Eles estão com um roteiro adiantado, mas a atriz protagonista dos primeiros dois filmes ainda não assinou nenhum contrato com o estúdio.

Segundo a atriz, ela também “sente o peso da expectativa”: “Sentimos exatamente o mesmo, e sei que provavelmente é muito frustrante”, contou ela, que continuou falando sobre a empolgação dos fãs: “É um processo que requer paciência e, portanto, todos devem se considerar parte do negócio do cinema agora, porque esse é o tempo que realmente leva para fazer as coisas”, disse.

E os outros personagens tão importantes para a trama?

Em 2016, o diretor Garry Marshall disse à revista People que a continuação de um terceiro filme já estava sendo discutida com a atriz há algum tempo: “Parece que queremos fazer o ‘Diário da Princesa 3’ em Manhattan”. Infelizmente, o diretor veio a falecer em julho de 2016. Na época, ele comentou: “Anne Hathaway está muito grávida, então temos que esperar até que ela tenha o bebê e então acho que vamos fazer isso”, afirmou ele.

Na época, Gary também comentou que Chris Pine estava mais velho e ele não sabia quanto a inclusão do ator na possível continuação: “Talvez [ele participe]. Ele está bem grande agora, sabe”, afirmou o falecido diretor.

Julia Andrews, a Rainha de Genovia no filme, já disse em entrevista ao Access Hollywood que possivelmente não iria participar da continuação do filme: “Acho que sabemos que provavelmente não será possível. Foi falado muito pouco depois que [a segunda sequência] saiu, mas já faz quantos anos desde então? E eu sou muito mais velha, e Anne, a princesa, ou rainha, é muito mais velha. E não tenho certeza onde iria flutuar ou correr”, acrescentou.

A situação toda permanece em aberto até a Disney começar a contratar os atores do novo longa!