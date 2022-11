Anitta causa escândalo com microvestido preto de R$18 mil no Japão

A cantora Anitta está aproveitando suas férias no Japão, ao lado de Lexa e outros amigos

A cantora Anitta (29) publicou mais uma sequência de fotos das suas férias no Japão, nesta segunda-feira, 28. Na ocasião, ela curtia a noite ao lado de Lexa (27) e Lele Pons (26).

Com apenas um emoji de bateria de celular na legenda, Anitta encantou os seus fãs com os momentos compartilhados. "Rainha", babou um fã nos comentários. "Gata demais", elogiou outro.

Nos look, a produção de Anitta era composta por um microvestido preto de veludo com capuz, cinto com detalhes em dourado e botas lilás.

Uma versão similar da peça, que destaca a silhueta, pode ser encontrada no site de uma marca grifada pelo valor de R$ 18 mil.

Anitta também apareceu em um templo budista na cidade Tóquio com um look all-black, no último sábado, 26.

O visual composto por um sobretudo, vestido e longas botas combinou muito bem com as franjas no cabelo da artista.

Lexa revelou que tirou as fotos postadas. “A fotógrafa de milhões”, brincou. E Maiara (34), da dupla com Maraisa (34), comentou: “Amo”.

Você sabia? Richarlison já disse que ficaria com Anitta

O jogador de futebol Richarlison (25) conquistou o coração dos brasileiros após fazer dois gols no jogo de estreia do Brasil na Copa do Mundo do Catar.

Agora, uma entrevista antiga dele foi recuperada na internet e tem dado o que falar. Há alguns meses, ele contou que ficaria com a cantora Anitta se ela tiver interesse nele.

Em uma participação em uma live no canal Pilhado, do YouTube, o atleta contou que teria interesse na musa.

Richarlison foi questionado se já tinha ficado com Anitta e ele negou, mas demonstrou o seu interesse.

“Rapaz, peguei não. Mas se ela quiser, eu quero”, disse ele, que ainda brincou: “Depois que eu ganhar a Copa do Mundo, eu pego ela”.