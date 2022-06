Andressa Suita deixa a barriguinha à mostra em look para passeio de barco

Andressa Suita aproveita dia de sol com look fashion e exibe sua cinturinha fina

CARAS Digital Publicado em 29/06/2022, às 16h32

A modelo Andressa Suita (34) apareceu com um look estiloso durante um passeio de barco em Angra dos Reis, no litoral do Rio de Janeiro. Nesta quarta-feira, 29, a musa surgiu com um modelito preto e branco ao aproveitar o dia ensolarado.

Nas fotos, ela deixou a barriguinha de fora ao surgir com top estampado e completou o modelito com chapéu combinando e óculos de sol.

Nos comentários, ela foi muito elogiada. “Princesa demais”, afirmou um seguidor. “Linda”, afirmou outro. “Perfeita”, declarou mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andressa Suita (@andressasuita)

Aniversário do filho de Andressa Suita e Gusttavo Lima

Andressa Suita e Gusttavo Lima celebraram o aniversário de 5 anos do filho mais velho, Gabriel, de forma intimista. Eles levaram o menino para curtir o dia do aniversário no barco da família, com direito ao Parabéns para você ao ar livre.

Os papais ajudaram os filhos a decorarem um bolo de aniversário para a festa. “Hoje é um dia muito especial. Te amamos, Gabriel!”, disse ele.