Andressa Suita mostra fotos do aniversário do filho e bolo simples que fez para a festa

Filho de Andressa Suita e Gusttavo Lima fez aniversário e ganhou festinha no barco da família

CARAS Digital Publicado em 29/06/2022, às 09h17

O filho mais velho de Andressa Suita e Gusttavo Lima, Gabriel, fez aniversário nesta terça-feira, 28, e ganhou uma festinha no barco do pai para celebrar os seus 5 anos.

Na rede social, o cantor compartilhou um clique encantador do momento e a esposa fez a mesma coisa. A modelo exibiu registros do dia divertido que tiveram no transporte milionário em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.

"Álbum do dia 28/06/2022. Comemorando mais um ano de vida do meu primogênito Gabriel!", mostrou Andressa Suita a família curtindo o dia com muito amor e cantando parabéns para o aniversariante.

Em outra publicação, a famosa exibiu um vídeo de quando montaram um bolo simples para o herdeiro mais velho. Com a ajuda do caçula, Samuel (3), eles decoraram a massa com brigadeiro, confeito granulado e de chocolate."Hoje é um dia muito especial. Te amamos Gabriel!", disse a mamãe coruja.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andressa Suita (@andressasuita)

Ainda nas últimas semanas, Andressa Suita encantou ao mostrar os filhos usando calças jeans com um look muito estiloso e combinados.

Andressa Suita mostra comemoração do aniversário do filho mais velho; veja: