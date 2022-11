Ana Paula Siebert inspira fãs com vestido multicolor

A modelo Ana Paula Siebert compartilhou o look nas redes sociais

A modelo Ana Paula Siebert (34) compartilhou mais um de seus looks deslumbrantes, neste último fim de semana. No Instagram, ela apareceu om um vestido longo, frente única e colorido.

"Colorida, alegre e cheia de vida, um caso de amor com essa estampa", legendou ela na publicação. Prontamente, os fãs da musa a encheram de elogios.

"Maravilhosa", disse uma. "Perfeita", escreveu outra. "Tão linda", se derreteu uma terceira. Ana Paula Siebert é esposa do empresário Roberto Justus (67).

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Paula Siebert Justus (@anapaulasiebert)

Roberto Justus fala sobre descoberta de câncer na bexiga

Em conversa com Roberto Cabrini (62), Roberto Justus falou sobre como recebeu a notícia do câncer na bexiga, depois de alguns exames de rotina e revelou como tem lidado com esse momento tão difícil em sua vida.

"Pra mim foi um baque, foi difícil", falou Roberto, sobre a surpresa de receber o diagnóstico de que havia desenvolvido um tumor maligno em seu corpo. "Mas eu, menos de quarenta e oito horas (depois), já dei um reset na minha cabeça e falei: 'Vamos lutar?’".

O apresentador ainda falou que seu maior medo seria perder a oportunidade de estar com sua família no que considera o melhor momento da sua vida.

"Eu tenho um inimigo dentro de mim que ameaça acabar com uma coisa que eu amo, que é a minha vida. Amo estar do lado das pessoas que eu amo. Eu quero estar com eles. Eu não quero deixar minha pequenininha. Ela tem dois anos. A outra tem treze. Mesmo os mais velhos já viveram mais tempo comigo, mas também quero estar do lado deles", desabafou Roberto.

O empresário revelou a descoberta do câncer em um vídeo publicado em suas redes sociais. "A vida nos traz surpresas e cabe a nós escolher a forma de encará-las! Estou certo que compartilhando esse momento, estarei ajudando muita gente", escreveu na legenda da postagem.