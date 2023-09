Solteira, Lexa se joga na noitada com as amigas

Após fim do casamento com MC Guimê, Lexa aproveita a noite para sair com as amigas e mostra fotos

A cantora Lexa aproveitou a noite da última quarta-feira, 27, para curtir um momento ao lado de suas amigas. A estrela se jogou na noitada com a influenciadora digital Gabi Lopes e mostrou as fotos nas redes sociais.

Elas apareceram em um restaurante japonês para o esquenta da noite com direito a drinks. Logo depois, elas mudaram de look e surgiram com modelitos pretos para continuarem com a curtição. “Vocês piscaram e elas já estão em outro mood”, brincaram.

Vale lembrar que Lexa está solteira novamente. Há poucos dias, ela anunciou o fim do casamento com MC Guimê depois de tentarem reatar o relacionamento por causa da crise pós-BBB 23.

“Oi gente. Eu e o Guimê não estamos mais juntos. Tentamos, mas decidimos seguir caminhos diferentes. Em respeito aos fãs, estou me pronunciando, mas não quero mais falar sobre o assunto”, contou.

Os términos de Lexa e MC Guimê

O ex-casal já havia se separado duas vezes antes desta vez. A primeira foi no fim de 2022, pouco antes das festas de fim de ano. No entanto, os dois reataram dias antes de Guimê ser confirmado como participante do Big Brother Brasil 23.

A segunda aconteceu quando o cantor foi expulso do reality show por importunação sexual contra a participante mexicana Dania Mendez. Na época, Lexa fez uma série de publicações destacando o quanto estava sofrendo.

"Todo mundo que me acompanha no Instagram viu toda a minha dedicação nos últimos meses pra ver o Guimê brilhar. Guimê me conheceu com 19 anos, hoje eu tenho 28. Eu cresci e amadureci ao lado dele e ele nunca foi essa pessoa. Eu tô assustada, triste e decepcionada. Dói demais. Eu tô arrasada. Eu tô no fundo do poço. Tô machucada. E não tenho forças pra nada", confessou.

O relacionamento foi somente reatado meses depois, quando os dois surgiram aos beijos em uma praia em Portugal. No entanto, a volta durou apenas algumas semanas, até eles anunciarem a separação após tentarem diversas vezes fazer o casamento funcionar.