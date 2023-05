Saiba o que será leiloado no primeiro evento de Gala do Fundo Luz Alliance

Gala do Fundo Luz Alliance, que é uma parceria entre Gisele Bündchen e a BrazilFoundation, contará com vários lotes disponíveis para o leilão

O primeiro evento de Gala do Fundo Luz Alliance - que é uma parceria entre Gisele Bündchen e a BrazilFoundation - acontecerá no dia 20 de maio e novos detalhes foram revelados. O leilão contará com lotes diversos e com itens luxuosos para os participantes do eventos.

O leilão contará com uma obra do artista Vik Muniz, uma fotografia de Sebastião Salgado e uma experiência exclusiva no carnaval de Salvador com cinco noites no Fera Hotel e no camarote no circuito Barroa Ondina com a cantora Ivete Sangalo.

O evento acontecerá no Fairchild Tropical Botanic Garden, em Miami, e terá leilão em prol do fundo. O evento terá apresentação da bailarina Ingrid Silva e shows da cantora Ivete Sangalo e da DJ brasileira Marina Diniz.

O Fundo Luz Alliance foi criado por Gisele em 2020. Em 2022, o fundo investiu R$ 1 milhão para a recuperação de biomas e deverá investir mais R$ 1 milhão até o final de 2023.

“Uma das coisas que aprendi na vida é que ninguém faz nada sozinho. Unir forças com a BrazilFoundation, empresários, sociedade e fazer parcerias com as organizações que trabalham para construir um mundo melhor, cria um impacto muito maior. Fico feliz em fazer parte desta mobilização, ajudando não só a levantar mais fundos para apoiar projetos de regeneração, mas também a trazer mais consciência sobre o papel de cada um para criar um mundo melhor”, disse Bündchen.

Com a expectativa das arrecadações no novo evento filantrópico, a top model falou sobre a expectativa para o futuro do projeto. “Pretendo continuar apoiando projetos nos diferentes biomas brasileiros, pois acredito que tudo está conectado e, se queremos ter resultados, temos que pensar na regeneração de forma ampla, da floresta aos oceanos, do solo aos corais, dos minúsculos seres vivos até os grandes animais. Cada forma de vida tem seu papel no equilíbrio dos nossos ecossistemas. Tudo o que precisamos para viver vem da natureza, ela é a fonte da vida. Sem ela, não poderíamos estar aqui", finalizou.