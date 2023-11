Após ter festa de aniversário cancelada, Pocah dá a volta por cima e organiza baile funk com Rafa Kalimann, Yasmin Brunet e mais

Na noite da última segunda-feira, 30, Pocah deu a volta por cima após o cancelamento de sua festa de aniversário e surpreendeu ao organizar um novo evento luxuoso. A funkeira reuniu um time de peso de celebridades para celebrar a chegada de seus 29 anos com um verdadeiro baile funk em um espaço na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Para quem não acompanhou a polêmica, Pocah fez aniversário no dia 17 de outubro, mas teve sua festa de aniversário cancelada pelo local onde inicialmente aconteceria o evento devido à temática escolhida. Segundo a funkeira, o espaço rejeitou a festa assim que viu as fotos do convite, alegando que não queria sediar aquele tipo de comemoração.

Devido ao cancelamento, a celebração foi adiada. No entanto, a cantora conseguiu organizar um evento com a temática desejada e contou com a presença de diversas celebridades. A modelo Yasmin Brunet, por exemplo, participou do 'baile funk' da artista e chegou ao evento no maior estilo com um shortinho enterrado e um body de oncinha.

Já a ex-participante do Big Brother Brasil, Rafa Kalimann compareceu ao baile com um look mais comportado, usando uma saia longa e um top branco. Mesmo assim, a morena ainda levou um presentão para Pocah, que ganhou uma bolsa grifada e posou feliz da vida com seu conjunto jeans repleto de recortes estratégicos.

As ex-sisters Bruna Griphao e Camilla de Lucas, que participaram de edições diferentes do reality show, também foram ao evento no maior estilo anos 2000. Quem apostou na mesma pegada foi a cantora Rebecca, que também marcou presença na celebração, assim como Kamilla Fialho e Tilia; confira todos os looks e detalhes da festa luxuosa de Pocah:

Pocah reúne celebridades em baile funk para celebrar seu aniversário - Victor Chapetta/ Agnews

Pocah ganha presente de Rafa Kalimann - Victor Chapetta/ Agnews

Yasmin Brunet celebra baile funk de Pocah - Victor Chapetta/ Agnews

Bruna Griphao celebra baile funk de Pocah - Victor Chapetta/ Agnews

Camilla de Lucas celebra baile funk de Pocah - Victor Chapetta/ Agnews

Rebecca celebra baile funk de Pocah - Victor Chapetta/ Agnews

Kamilla Fialho e Tilia comparecem ao baile funk de Pocah - Victor Chapetta/ Agnews

Pocah denunciou preconceito em festa de aniversário:

Assim que soube que sua festa foi cancelada por conta da temática do funk, Pocah usou suas redes sociais para desabafar sobre o preconceito com o gênero musical: “Cancelaram minha festa alegando não querer esse tipo de festa no local. Gente, eu tô com um ódio tão grande! O preconceito realmente não tem fim!”, lamentou.