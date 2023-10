Festa de aniversário de Pocah é cancelada e cantora lamenta: 'Preconceito não tem fim'

Segundo Pocah, o espaço onde aconteceria a comemoração alegou não querer o tipo de comemoração que ela daria

Pocah completou 29 anos nesta segunda-feira, 17 porém seus planos não tem sido como o esperado. Isso porque sua festa de aniversário foi cancelada. Não por ela, mas, segundo a cantora, pelo local onde aconteceria o evento.

Segundo ela, o espaço disse que não queria aquele tipo de comemoração no lugar. Em suas redes sociais, a funkeira fez um story lamentando o cancelamento do evento:

"Eu ia fazer a minha festa num lugar aqui na Barra (no Rio de Janeiro). Assinei contrato e quando enviamos a arte do convite com as fotos de 'a braba é ela', cancelaram minha festa alegando não querer esse tipo de festa no local. Gente, eu tô com um ódio tão grande! O preconceito realmente não tem fim!”, lamentou.

Mais tarde a cantora postou outro story afirmando que a festa ia sim acontecer: “Tenho muito orgulho de onde eu vim e isso pra mim é LIVRAMENTO, a festa vai fuir no normal. Me aguardem!”, declarou.

Para o Gshow, o namorado da cantora, Ronan Souza, falou sobre a situação e explicou que não irá se pronunciar mais sobre o assunto, mas que a festa irá acontecer em outro local: "Não queremos expor mais a situação. Por isso ela nem colocou o nome da casa de festa. Estou fechando um espaço hoje ainda... Mas nada concretizado por enquanto", afirmou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MC POCAHONTAS (@pocah)

Pocah revela motivo para não usar aliança de compromisso com o noivo

Pocah revelou que não usa uma aliança de compromisso junto com seu noivo, Ronan Souza, e contou o motivo inusitado. Ela contou que tirou o anel um dia para fazer um ensaio fotográfico e nunca mais colocou de volta.

“Muita gente pergunta por que eu não uso aliança. E é porque teve um dia que fiz um ensaio fotográfico, tirei para não aparecer nas fotos e nunca mais botei. Nem sei onde pus (risos). O importante é que Ronan está sempre aqui comigo. Minha relação não é da internet”, disse ela na coluna de Patricia Kogut, do Jornal O Globo.