Pe Lu faz primeira aparição pública em evento após anúncio de término

Cantor e guitarrista Pe Lu comparece ao evento de irmã, Naira Ávila, mãe de João Guilherme, após término com Nah Cardoso

Nesta quarta-feira, 2, o cantor e guitarrista Pe Lu anunciou o fim de seu relacionamento com a influenciadora digital Nah Cardoso. Mesmo com o término, o artista de 32 anos de idade fez questão de comparecer ao evento de inauguração do espaço de beleza de sua irmã, Naira Ávila, mãe do ator João Guilherme.

Mesmo com uma agenda corrida, principalmente por conta do anúncio do retorno da banda Restart, da qual fazia parte ao lado de Pe Lanza, Koba e Thomas, que anunciou o retorno para uma turnê de despedida após oito anos de hiato nesta última terça-feira, 1, o artista fez questão de estar presente.

Com uma camiseta branca estampada com uma foto de Frida Khalo e uma calça jeans básica, o artista completou o look com um colar colorido de miçangas em um estilo clássico, mas ainda sim, muito estiloso para o evento.

Pe Lu - Créditos: Eduardo Martins / AgNews

Pe Lu - Créditos: Eduardo Martins / AgNews

Nah Cardoso anuncia fim do relacionamento com Pe Lu, do Restart

Através das redes sociais, Nah Cardosoanunciou o fim do relacionamento com Pe Lu. “Por respeito a todos que nos acompanham e torcem pela nossa felicidade, gostaria de comunicar que eu e Pedro não estamos mais juntos. A decisão foi tomada recentemente e como ontem foi um momento importante da sua carreira, esperei pelo dia de hoje para estar aqui contando sobre isso para vocês. Seguiremos em caminhos diferentes, mas vamos continuar torcendo pelo sucesso um do outro", escreveu Nah na legenda.

Nos comentários, amigos famosos deixaram mensagens de carinho. "Amo muito vocês. Desejo o coração de cada um aquecido", disse João Guilherme, que é sobrinho de Pe Lu. “Amo vocês. Meu carinho nesse momento”, desejou Maisa. "Amo vocês", declarou Mari Gonzalez. Pe Lu e Nah Cardoso se conheceram há 15 anos, quando a banda estava em seu auge de sucesso. Porém, marcados por um relacionamento de idas e vindas, os dois terminaram algumas vezes. Em 2019, eles resolveram reatar e começaram a morar juntos. Em 2020, aconteceu o pedido de casamento e 2022, o 'casamento'.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!