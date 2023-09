O que aconteceu com Richarlison? Jogador desabafou após chorar em campo

Em coletiva de imprensa, Richarlison abriu o jogo sobre vida pessoal e revelou problemas de instabilidade emocional

Conhecido por seu jeito carismático dentro e fora dos campos, o jogador Richarlison (23), atacante da seleção brasileira, revelou que passou por um momento delicado em sua vida pessoal nos últimos meses. O desabafo do craque aconteceu logo após ele ser flagrado aos prantos durante uma partida.

Em entrevista coletiva realizada na noite desta terça-feira, 12, Richarlison não escondeu que estava enfrentando momentos difíceis. Após o resultado positivo do jogo do Brasil contra o Peru, ele contou que os problemas pessoais estavam afetando seu desempenho.

“Eu estava fazendo praticamente tudo correto (dentro de campo), mas na hora de fazer as coisas que queria, acaba não saindo certo. Isso reflete as coisas fora de campo. O extracampo não estava bom. Nesses últimos cinco meses foram muito difíceis para mim, mas graças a Deus já melhorou", iniciou

"As pessoas que estavam próximas só de olho no meu dinheiro, botei para ‘ralar’ também. Agora é procurar ajuda psicológica. Acho que é importante estar bem focado para que as coisas comecem a acontecer novamente”, completou.

Na última sexta-feira, 8, o jogador foi visto chorando no banco de reservas da seleção após ser substituído. "Aquele momento triste não foi nem por ter jogado mal, a meu ver não fiz má partida em Belém, foi mais um desabafo pelas coisas que vinham acontecendo fora de campo, que fugiram do controle não da minha parte, mas de pessoas que estavam perto de mim", declarou.

Em outro momento, Richarlison, que atualmente defende o Tottenham, na Inglaterra, confessou que tem pensado em buscar ajuda psicológica, para conseguir superar os problemas de maneira saudável.

"Vou voltar para a Inglaterra, buscar ajuda psicológica, de um psicólogo, para trabalhar a mente. É isso, voltar mais forte. Creio que vou estar na próxima (convocação), vou trabalhar para isso. É pegar uma sequência boa no Tottenham, essa semana vou sentar conversar com eles, preciso de uma sequência boa, pegar ritmo de jogo e chegar aqui bem", avisou.