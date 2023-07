Conheça Amanda Araújo, modelo apontada como affair de Richarlison, da Seleção Brasileira

Modelo e influenciadora Amanda Araújo passou férias com o jogador de futebol no Ceará

A internet tem notado uma interação interessante entre o jogador de futebol da Seleção Brasileira e do time inglês, Tottenham Hotspur, Richarlison, com a influenciadora digital e modelo Amanda Daibert Gondo Araújo. Ao que tudo indica, o coração do atacante já poderia ter uma nova dona. Vivendo um romance à distância, os dois têm trocado likes pelas redes sociais e deixado mensagens de carinho em postagens um do outro.

Mas quem é a sortuda? Amanda Daibert Gondo Araújo é uma modelo e influenciadora digital de 20 anos de idade, que mora na cidade de Maringá, no estado do Paraná. Com quase 73 mil seguidores em seu perfil oficial no Instagram, geralmente mantém uma rotina de criação de conteúdo com fotos de biquínis e viagens pelo Brasil.

Porém, na verdade, seu público maior vem do aplicativo de vídeos curtos, TikTok, com quase 300 mil seguidores acompanhando seus vídeos ao ar livre e dancinhas. Além disso, a ruiva é estudante de direito da UniCesumar, faculdade na qual fazia parte da equipe de handebol. Praticante de crossfit, Amanda foi vista junto do jogador recentemente, durante as férias do craque pelo Ceará.

Durante a viagem juntos, o casal foi flagrado em uma boia prontos para descer de um brinquedo de um parque aquático. Além dos dois, a viagem contava com a presença de outros amigos. Desde então, a interação dos pombinhos aumentou nas redes sociais.

Dois dias atrás, Amanda compartilhou uma sequência de fotos de sua viagem pelo Jalapão, no Tocantins, que fez acompanhada de sua família. “Posso te ligar depois?”, escreveu a ruiva na legenda. Claro, Richarlison fez questão de deixar seu comentários, com um emoji de coração branco. Amanda não perdeu tempo e responde: “Richarlison, atende!”. Será que o casal irá oficializar esse relacionamento em algum momento?

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por amanda araujo (@amandinha.ad)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!