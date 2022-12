Look de Zeca Pagodinho no casamento do filho chama a atenção

Zeca Pagodinho aparece com look despojado ao celebrar o casamento do filho Louiz Carlos: 'Jeito Zeca de ser'

O cantor Zeca Pagodinho viveu uma noite especial no último sábado, 3. Ele comemorou o casamento do seu filho Louiz Carlos com Thays de Souza e mostrou as fotos da festa nas redes sociais. Porém, um detalhe roubou a cena: o look de Zeca.

O artista foi fotografado com uma camisa de linho branca com as mangas dobradas e os botões abertos. Ele dispensou o terno na hora de curtir a festa para ficar bem à vontade para se divertir.

Nos comentários, os fãs falaram sobre o look do cantor. “Adoro o jeito simples de Zeca, rouba a cena sempre”, afirmou um seguidor. “Eu só consigo reparar no seu look, Zeca. Cara simples”, comentou outro. “Zeca, você me representa, roupa nenhuma para nenhum evento, mas o copo cheio garantido”, declarou outro. “Jeito Zeca de ser”, comentou mais um.

Vale lembrar que Louiz Carlos e Thays de Souza se casaram no civil há dois anos, durante a pandemia. Assim, eles marcaram a festa neste ano e enviaram um convite especial para os padrinhos, que contava com uma garrafa de gin e uma taça.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zeca Pagodinho (@zecapagodinho)

Zeca Pagodinho mostra momento fofo com os netos

O cantor Zeca Pagodinho(63) explodiu o fofurômetro ao compartilhar um clique fofo ao lado dos netos caçulas, Miguel e Domênico. Em seu perfil no Instagram, o artista compartilhou uma imagem em que aparece deitado no chão na companhia dos dois bebês, que estão encostados em sua barriga.

"E essa farra? Vovô Zeca e Vovó Mônica aproveitaram a tarde para curtir os netinhos Miguel e Domênico! Quem aguenta tanta fofura??", diz a legenda da publicação.