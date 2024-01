Fotógrafo João Passos faz exposição em homenagem à cidade de São Paulo

O fotógrafo João Passos monta a exposição ‘São Paulo 470 anos Arte e Cultura’ no dia 17 de janeiro

O fotógrafo João Passos está com um novo projeto. No dia 17 de janeiro, ele monta a exposição intitulada ‘São Paulo 470 anos Arte e Cultura’ no restaurante Piselli para celebrar os 470 anos da cidade de São Paulo.

O projeto reúne imagens de símbolos históricos da cidade, como a Catedral da Sé, a Bolsa de Valores e o Teatro Municipal. A exposição acontece no dia 17 de janeiro, das 17h às 20h.

“A ideia foi reunir várias fotos tiradas de lugares emblemáticos de nossa cidade para expor num espaço que tem a cara de São Paulo, o restaurante Piselli da rua Boa Vista", disse ele.

Veja algumas fotos que estarão na exposição:

Fotos: João Passos