É a cara da mãe! Filho de Reese Whiterspoon rouba a cena no tapete vermelho

Reese Whiterspoon leva seu filho do meio, Deacon, para acompanhar a premiação do Globo de Ouro e a semelhança entre eles rouba a cena

A atriz Reese Whiterspoon contou com uma companhia especial ao marcar presença no tapete vermelho do Globo de Ouro na noite de domingo, 7. Ela levou o seu filho do meio, Deacon Phillippe, para curtir o evento ao seu lado e a semelhança entre eles roubou a cena.

Deacon mostrou o quanto já cresceu e que herdou os traços da mãe em seu rosto. O rapaz já está com 20 anos de idade e é fruto do antigo relacionamento dela com o ator Ryan Phillippe.

“Este é o meu primeiro Globo de Ouro e minha primeira premiação”, disse ele sobre o evento. Então, o rapaz ainda contou qual foi o conselho que recebeu da mãe para o seu primeiro evento público. “Algumas coisas principais: chiclete, álcool em gel para as mãos e ser legal com todos”, afirmou.

Deacon é músico e DJ. Ele lançou seu primeiro álbum, chamado A New Earth, em abril de 2023, com 12 faixas.

Vale lembrar que Reese também é mãe de Ava, de 24 anos, também da relação com Ryan Phillippe, e de Tennessee James, de 11 anos, do casamento com Jim Toth.

Reese Whiterspoon leva seu filho Deacon para o Globo de Ouro - Foto: Getty Images

Reese Whiterspoon fala sobre o divórcio

Reese Witherspoon se separou recentemente do agente de celebridadesJim Toth depois de 12 anos de casamento. Ela revelou que se sente mais confortável em passar por essa situação aos olhos do público, pois tem a oportunidade de falar diretamente com seus fãs por meio das redes sociais.

“Quando me divorciei antes, a mídia tablóide contava às pessoas como eu estava me sentindo ou como estava processando, e parecia muito fora de controle. Agora sou capaz de falar diretamente com as pessoas sobre o que está acontecendo na minha vida e apenas compartilhar da mesma forma que compartilho grandes experiências profissionais ou pessoais”, explicou em entrevista.

“Parece muito mais autêntico poder dizer as coisas com minha própria voz e não deixar que outra pessoa controle o que está acontecendo. Então, é claro, há especulações, mas não posso controlar isso. Tudo o que posso fazer é ser o meu eu mais honesto e franco e ser vulnerável. É um momento vulnerável para mim".

Reese disse que também foi ótimo conseguir falar com outras pessoas sobre o assunto. "É bom. Eu penso em quantas outras pessoas estão passando por essa experiência. Não me sinto nada isolada. Eu me sinto muito conectada”.

Na época o casal anunciou o divorcio através de um comunicado conjunto: “Temos algumas notícias pessoais para compartilhar... É com muito cuidado e consideração que tomamos a difícil decisão de nos divorciar. Nós desfrutamos de tantos anos maravilhosos juntos e estamos seguindo em frente com profundo amor, bondade e respeito múto por tudo que criamos juntos”, escreveram.