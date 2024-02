Cineasta Frederico Lapenda relata experiência no Grammy Awards

O cineasta Frederico Lapenda contou como foi a experiência de acompanhar a cerimônia do Grammy Awards deste ano: ‘Show foi perfeito’

O cineasta Frederico Lapenda viveu uma noite inesquecível ao acompanhar a cerimônia de premiação do Grammy Awards deste ano. Em conversa com a CARAS Digital, ele contou alguns detalhes que observou durante o evento internacional.

"Muita chuva e trânsito. Mas o show foi perfeito, palco, vibe, energia... tudo! Contou com a presença de Dr. Dre, Oprah, e muitos outros ícones da música", disse ele.

Então, ele continuou o seu relato: "Jay Z subiu ao palco com a filha para receber o prêmio Impacto Global do Dr. Dre... fez grandes elogios ao mesmo, mas acusou a The Recording Academy de ser injusta. Quando o clima ficou tenso, ele afirmou: 'Não precisam aplaudir tudo que falo'. E no final, se autointitulou o melhor de todos os tempos".

Por fim, ele contou que gostou das atrações musicais. "Miley Cyrus brilhou! Ganhou seu primeiro Grammy [...] Na fala disse ter esquecido de colocar a calcinha quando trocou a roupa, e o público gostou da graça. Billy Joel lançou uma música nova depois de 30 anos. Taylor Swift recebeu das mãos de Celine Dion seu quarto prêmio de Melhor Álbum do ano, se tornou recordista", finalizou.