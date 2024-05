Chefs celebram o Dia Internacional da Latinidade em evento no centro de São Paulo

A agência Bem São Paulo Experiences reuniu chefs em evento para celebrar o Dia Internacional da Latinidade

A agência Bem São Paulo Experiences reuniu chefs nacionais e internacionais no Rooftop do Shopping Light, no centro de São Paulo, para a celebração do Dia Internacional da Latinidade. O evento contou com um menu especial com drinks exclusivos.

O objetivo do evento foi promover a riqueza cultural e histórica da América Latina através da culinária. O evento contou com a participação de grandes nomes da gastronomia. Confira:

O chef Onildo Rocha, do Notiê, que demonstrou a sua brasilidade nos pratos; a chef Luana Sabino e o chef Eduardo Ortiz uniram a culinária mexicana com ingredientes brasileiros; o chef Dario Costa, do Madê, mostrou a diversidade dos peixes; o chef panamenho Mario Castrellón uniu a tradição e a criatividade do Panamá; a boliviana Marsia Taha mostrou técnicas da culinária do seu país; e, o guatemalteco Sergio Díaz trouxe pratos criativos das terras altas da Guatemala.

“Vivemos hoje o nosso melhor momento, começamos criando um espaço no centro de São Paulo através da cultura, gastronomia e entretenimento, e hoje estamos entregando projetos grandes e que já ultrapassam as nossas fronteiras”, contou o sócio-fundador da agência Ed Morais.