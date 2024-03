Charles Chaim celebra exposição das crianças da Casa Santa Terezinha

O artista visual Charles Chaim mostra o resultado da exposição Arte Além da Pele, feita com artes das crianças da Casa Santa Terezinha

O artista visual Charles Chaim ficou radiante com o resultado da exposição Arte Além da Pele, que foi feita com artes criadas pelas crianças assistidas pela Casa Santa Terezinha em parceria com o Instituto Artium de Cultura. O evento aconteceu no início de março e foi uma forma de incentivar a conscientização sobre a Genodermatose, que é um grupo de doenças raras e genéticas na pele.

As artes foram criadas nas oficinas de pinturas guiadas por Chaim. A Casa Santa Terezinha é uma instituição sem fins lucrativos e dá suporte psicológico, nutricional, educacional e atividades artísticas para crianças e adolescentes.

Confira as fotos: