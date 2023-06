Celso Portiolli dá detalhes sobre seu estado de saúde em leilão de Neymar

Apresentador Celso Portiolli aproveita leilão de Neymar para dar detalhes de estado de saúde

Nesta quinta-feira, 22, está acontecendo o leilão beneficente do jogador de futebol do Paris Saint-Germain e craque da Seleção Brasileira, Neymar Jr. E um dos apresentadores do evento, Celso Portiolli, deu uma entrevista na chegada do evento e aproveitou para falar um pouco sobre seu estado de saúde.

Para quem não sabe, o artista do SBT foi diagnosticado com um câncer na bexiga em 2021 e recentemente precisou passar por uma cirurgia para retirada do pólipo, contou que realizou novos exames e não há novos indícios de tumor.

Durante sua chegada ao evento, Celso estava respondendo algumas perguntas, quando foi questionado sobre atualizações de seu estado de saúde. “Saúde está maravilhosa, estou na melhor fase da minha vida. Os exames estão maravilhosos, agradeço as orações do Brasil inteiro, elas fazem a diferença na minha vida. Não deixem de orar, continuem, que estão vencendo juntos e com Deus”, respondeu o apresentador.

Já sobre sua apresentação no leilão, Celso brincou sobre não saber se vai mandar bem ou não. “Eu cheguei mais cedo para o ensaio, e perguntei onde estava o roteiro, mas me disseram que não tinha roteiro. Me explicaram, eu fiz algumas anotações. Eu vou entrar sem nada, nem meu lote que eu tenho que dizer qual é o não sei”, contou.

Veja a lista dos principais lotes do leilão de Neymar Jr.:

- Camiseta autografada por Pelé e Neymar Jr.;

- Partida de pôquer com Neymar Jr. no Cruzeiro “Ney em Alto Mar”;

- Churrasco do Netão com pocket show da dupla César Menotti e Fabiano;

- Partida de tênis com Ronaldo Fenômeno na casa do jogador;

- Dois ingressos para a “Farofa da Gkay” com posts no Instagram da influencer;

- Dois ingressos para a experiência Vip no Prêmio SP de Fórmula 1;

- 9 noites nas incríveis ilhas Maldivas oferecido por Marriott International;

- Experiência com Carlinhos Maia em Alagoas, com post no Instagram;

- Assistir ao jogo no camarote do Neymar Jr. em Paris com jantar com o craque;

- Carnaval vip em São Paulo e Rio de Janeiro com Sabrina Sato;

- Troféu Lionel Messi e duas diárias na suíte presidencial do Fasano Rio de Janeiro;

- Viagem ao Rio de Janeiro com Virgínia Fonseca e Poliana;

- 5 camisetas do Brasil autografadas por Neymar Jr..

Neymar Jr e Bruna Biancardi chegam juntos ao leilão do instituto dele

Mesmo em meio a tantas polêmicas, Neymar Jr marcou presença no leilão beneficente do seu instituto. Um dia após assumir a traição, ele surgiu acompanhado da namorada, Bruna Biancardi, e também do seu filho mais velho, Davi Lucca, de 11 anos.