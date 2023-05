Alessandra Ambrosio ousa e usa calcinha e sutiã no Festival de Cannes

Top Model brasileira Alessandra Ambrosio exibe corpo impecável em look ousadíssimo durante festival de cinema francês

Nesta quarta-feira, 24, a top model brasileira Alessandra Ambrósio (42) compareceu em mais um dos eventos do Festival de Cinema de Cannes, na França, e surpreendeu a todos ao ousar no seu look. A musa escolheu uma roupa chocante, mas minimalista: sutiã e calcinha.

Em cliques durante a chegada no evento, Alessandra pode ser vista com seu look ousado, que era composto por um sutiã de renda preto, uma calcinha preta, luvas e um tecido leve e transparente, que foi amarrado em volta de algumas partes de seu corpo. A gaúcha ainda completou a roupa com uma sandália de tirinha, uma bolsa estruturada e brincos de esmeralda maravilhosos.

Alessandra não foi a primeira - e provavelmente não será a última - famosa a ousar durante o Festival de Cinema de Cannes, adotando looks empoderados, que deixam partes íntimas expostas, como seios e bumbum, mostrando bastante autonomia sobre seus corpos. No mesmo evento que a top model, outros famosos também compareceram, como o piloto de fórmula 1 Fernando Alonso.

Alessandra Ambrosio - Créditos: Getty Images

Alessandra Ambrosio - Créditos: Getty Images



Alessandra Ambrosio compartilha momentos vividos no Festival de Cannes

Ainda nesta quarta-feira, 24, a top model brasileira Alessandra Ambrosio aproveitou para compartilhar alguns momentos que tem vivido durante sua viagem por Cannes, na França. “Festival de Cannes”, escreveu a modelo brasileira, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram, completando com alguns emojis de raios e um coração vermelho. Os cliques mostram Alessandra em diversos momentos durante a noite na cidade. Alessandra aparece nas fotos com um vestido todo brilhante laranja, com uma fenda cavadíssima que vai quase até sua virilha, ostentando seu pernão. A beleza da modelo arrancou uma enxurrada de elogios dos internautas, que cada vez mais ficam apaixonados pela famosa. A musa também curtiu a noite acompanhada de outras tops, como Lais Ribeiro, Jasmine Tookes e Sara Sampaio.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!