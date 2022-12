Ticiane Pinheiro impressiona ao mostrar a filha arrumada para show: ''Princesa cresceu''

Apresentadora Ticiane Pinheiro mostrou Rafaella Justus toda estilosa para show e impressionou ao mostrar como ela está grande

A apresentadora Ticiane Pinheiro (46) mostrou nesta terça-feira, 06, que sua filha mais velha, Rafaella Justus (13), fruto de seu relacionamento com Roberto Justus (67), já está uma mocinha. Inclusive, a garota estava indo para um show com a amiga.

Nos cliques publicados pela esposa de César Tralli (51), a adolescente apareceu toda estilosa pronta para curtir a apresentação do cantor Harry Styles (28) em São Paulo.

Cheia de atitude, Rafinha deixou seu look de estilo rockeiro nada básico ao apostar em uma jaqueta vermelha e até uma bolsa de corrente de grife.

"Rafa gatíssima para o show do Harry Styles! Minha princesa cresceu. YOU ROCK", escreveu Ticiane Pinheiro toda orgulhosa da primogênita.

Nos comentários da publicação, os internautas ficaram admirados com a beleza da filha da apresentadora. "Linda", disseram os fãs. "Um dia desses era bebê, gente", observaram outros como a menina cresceu.

Veja o look de Rafaella Justus:

Ticiane Pinheiro compartilha foto rara com o pai de César Tralli: ''Sogrinho''

A apresentadora Ticiane Pinheiro mostrou que a torcida para o Brasil nesta segunda-feira, 05, foi com a família de seu marido, o jornalista César Tralli. Em seus stories, ela publicou alguns momentos com os parentes e encantou.

Usando uma camisa do Brasil com o nome de Pelé, a loira fez selfies com os familiares do esposo e surpreendeu até com um clique raro ao lado do sogro.

De rosto colado com o pai de César Tralli, Ticiane Pinheiro apareceu sorridente e curtindo o momento de festa verde e amarela. "Sogrinho", falou ela.

