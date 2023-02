Simaria elege top verde e coloca decote para jogo no shopping

Cantora Simaria roubou a cena ao eleger peça neon ousada para passear no shopping

A cantora Simaria Mendes (40) roubou a cena com um look um pouco chamativo que escolheu para passear no shopping neste domingo, 05. Em sua rede social, ela compartilhou alguns cliques do momento e chamou a atenção.

Com uma calça branca mais básica e um casaquinho da mesma cor, a artista deixou o toque chamativo para o top verde neon, que além da cor nada discreta ainda deixou o decote da famosa bem marcado.

Fazendo poses em um shopping de luxo, Simaria roubou a cena no local ao eleger a combinação cheia de estilo para curtir o momento de folga.

Com seus cabelos soltos e um colar com um pingente, a cantora ainda apostou em óculos escuros para compor o look descontraído.

Veja as fotos:

Simaria impressiona ao mostrar cozinha e vista de sua mansão

A cantora Simaria Mendes compartilhou um momento de sua intimidade em casa na rede social e impressionou ao revelar um pouco de sua mansão. Neste sábado, 04, ela se gravou fazendo o almoço no local e chamou a atenção com os detalhes do ambiente.

Fazendo arroz, feijão e carne moída em um fogão cooktop, a artista, após exibir a comida das panelas, gravou um pouco da vista que tem de sua mansão.

A piscina e uma extensa área verde, com muitas árvores, fazem parte da paisagem que contempla a cozinha de conceito aberto da casa da famosa.