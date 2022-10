Patrícia Poeta aposta em look com estampa extravagante e chama a atenção: ''Incrível''

Apresentadora Patrícia Poeta elegeu vestido exuberante para comandar o 'Encontro' e deu o que falar

CARAS Digital Publicado em 05/10/2022, às 13h26

A apresentadora Patrícia Poeta (45) mostrou seu look do dia para comandar o Encontro desta quarta-feira, 05, em fotos em sua rede social. Nos cliques, a jornalista posou deslumbrante no palco e chamou a atenção com a escolha para o momento.

Nada discreta, a comunicadora apareceu com um vestido estampado com bolas grandes e bem coloridas. Além do volume dos desenhos, as mangas da peça e o cinto laranja deram um toque chamativo à combinação.

"Vixi… falou o look do dia! Sorry! Aqui vai", disse Patrícia Poeta ao exibir detalhes da produção feita para o momento.

Nos comentários da publicação, os internautas encheram a apresentadora de elogios. "Vestido maravilhoso... como sempre look incrível", falaram. "Lindona demais", admiraram outros.

Veja o look do dia de Patrícia Poeta:

