Ingrid Guimarães arrasa em look xadrez super chique: "Muita gata"

Em participação do podcast 'Quem Pode, Pod', Ingrid Guimarães escolhe look xadrez e arrasa com o visual super chique; confira!

Em participação especial no podcast 'Quem Pode, Pod', a atriz e comediante Ingrid Guimarães apostou em um look super chique. No programa apresentado por Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank, a famosa encantou seus fãs com a sua escolha no modelito.

No seu perfil oficial do Instagram, Ingrid mostrou que apostou em um macacão xadrez descolado. Com alguns recortes na barriga e variações nas cores vermelho e amarelo, a loira arrasou no visual divertido para participar do programa nesta quarta-feira, 29. Ela ainda posou com as apresentadoras, que também optaram por looks coloridos.

"Essas musas, @gioewbank e @fepaesleme, passando pelo seu feed pra dizer que o meu #QuemPodePod tá no ar. Na real foi uma sessão de terapia misturada com stand up comedy, com clima de vinho entre amigas. Muito obrigada, meninas! Vocês são maravilhosas", escreveu a atriz na legenda da publicação.

Nos comentários, seus seguidores lhe rasgaram elogios. "E esse look lindo?", disse a atriz Lívia La Gatto."Lindas, e você, gata demais", escreveu a atriz Rita Guedes. "Que foto linda", declarou um fã. "Você tá maravilhosa!", disparou outro. "Eu amei", disse mais um.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ingrid Guimarães (@ingridguimaraes)

Ingrid Guimarães encerra mistério e explica briga com Paulo Gustavo

Em sua participação do Quem Pode, Pod, a atriz e comediante Ingrid Guimarães contou pela primeira vez os detalhes de sua briga com Paulo Gustavo, que fez com que os dois se afastassem. Esse era um mistério que sempre cercou os fãs de humorista e nunca foi devidamente explicado.

"Foi horrível", contou a atriz às apresentadoras Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank. Emocionada, ela disse que hoje usa uma gargantilha em homenagem ao amigo, tamanho foi o impacto de sua morte precoce em sua vida.

A artista contou que a briga aconteceu quando os dois estavam lançando novos filmes. Na época, os distribuidores prometeram lançar os longas na mesma data, algo que deixou o humorista profundamente magoado. Eles ficaram anos sem contato. "Ficou uma briga de data, de trabalho. E aconteceu aquilo que é chato, rolou uma 'fofocaiada' e ele disse que não queria falar. E não teve aquela conversa, ele não gostava de conflito".

"Era uma angústia horrorosa, eu sentia muita saudade dele", lembrou ela. Foi Paulo Gustavo quem tomou a iniciativa de procurar a amiga e propôs que os dois tomassem um porre. Ingrid, no entanto, quis ter a conversa que havia sido adiada e, após "lavar a roupa suja", eles retomaram a amizade. "Depois que ele morreu, passei um mês chorando pelos anos que deixei de conviver. Mas fiquei feliz por ter feito as pazes", confessou.