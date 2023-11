Ingrid Guimarães encerra mistério e explica briga com Paulo Gustavo: "Horrível"

Ingrid Guimarães encerra mistério e conta o motivo da briga entre os dois; eles ficaram anos sem contato após um desentendimento; veja

rPela primeira vez, a atriz Ingrid Guimarães contou detalhes da briga com Paulo Gustavo que promoveu um longo afastamento entre os dois. Esse é um mistério que sempre cercou os fãs de humorista e nunca foi devidamente explicado.

"Foi horrível", ela a atriz ao Quem Pode, Pod, podcast de Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank. Emocionada, ela disse que hoje usa uma gargantilha em homenagem ao amigo, tamanho foi o impacto de sua morte precoce em sua vida.

A artista contou que a briga aconteceu quando os dois estavam lançando novos filmes. Na época, os distribuidores prometeram lançar os longas na mesma data, algo que deixou o humorista profundamente magoado. Eles ficaram anos sem contato. "Ficou uma briga de data, de trabalho. E aconteceu aquilo que é chato, rolou uma 'fofocaiada' e ele disse que não queria falar. E não teve aquela conversa, ele não gostava de conflito".

"Era uma angústia horrorosa, eu sentia muita saudade dele", lembrou ela. Foi Paulo Gustavo quem tomou a iniciativa de procurar a amiga e propôs que os dois tomassem um porre/ Naquele dia, os dois conseguiram falar tudo e retomar a amizade.

Paulo Gustavo quem tomou a iniciativa de procurar a amiga e propôs que os dois tomassem um porre. Ingrid, no entanto, quis ter a conversa que havia sido adiada e, após "lavar a roupa suja", eles retomaram a amizade. "Depois que ele morreu, passei um mês chorando pelos anos que deixei de conviver. Mas fiquei feliz por ter feito as pazes".

Thales Bretas se declara no dia do aniversário de Paulo Gustavo

Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo, usou as redes sociais para homenagear o humorista, que faria 45 anos em outubro. O médico recordou várias fotos do amado, com quem teve dois filhos, Romeu e Gael, de quatro anos, e agradeceu pelo tempo que eles viveram juntos.

"Dia 30/10, dia histórico da chegada de um meteoro no Brasil e no mundo! Que veio em 78 pra mudar nossas vidas pra sempre! E, por mais difícil que seja a efemeridade da sua passagem por aqui, ela deixa um rastro histórico que nada jamais apagará. Sou muito grato à vida por ter tido a chance de acompanhar essa passagem e ter tanta coisa boa pra levar comigo pra sempre, especialmente nossos filhos!",começou ele.