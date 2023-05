Ficou bom? De macacão transparente e botas, Simaria chama a atenção em evento

Cantora Simaria chama a atenção ao surgir com look preto mega ousado em desfile

A cantora Simaria Mendes (40) marcou presença em um desfile nesta segunda-feira, 22. A famosa foi prestigiar o artista João Pimenta na abertura do São Paulo Fashion Week e chamou a atenção com o look montado para o momento.

Apesar de ter escolhido a cor preta para se vestir, a famosa não passou despercebida, pois apostou em uma combinação ousada para acompanhar o evento realizado no Theatro Municipal de São Paulo.

Dona de um estilo único e cheio de atitude, Simaria posou para os fotógrafos e esbanjou seu corpaço escultural em um macacão reandado com transparência. Por baixo, ela colocou um body também preto.

Para se proteger do frio da cidade, a irmã de Simone Mendes (38) colocou um casaco grande e botas até o joelho. Ela arrematou o look com joias e até óculos escuros.

Ainda nos últimos dias, a cantora chocou ao mostrar como era sua aparência durante a juventude. Com a foto do passado, ela até brincou sobre quem seria moça da imagem.

Veja o look de Simaria em desfile:

Fotos: Van Campos/Agnews

Só deu ela! Simaria rouba a cena em avião com look ousado

A cantora Simaria Mendes chamou a atenção com mais um de seus looks ousados. Na terça-feira, 09, a famosa viajou em um avião e tirou fotos cheias de atitude na aeronave. Apesar do estilo casual, ela roubou a cena com detalhes nada discretos.

Fazendo caras e bocas na série de fotos, a artista causou ao aparecer de óculos escuros de tamanho grande. Além do acessório, Simaria apostou em um casaco bege bem volumoso, regata branca decotadíssima e joias douradas.

"Eu ando pelo mundo prestando atenção, em cores que eu não sei o nome...", escreveu a famosa na legenda da publicação.

Nos comentários, os internautas logo admiraram a beleza e estilo da musa. "Maravilhosa! Que elegância", aprovaram os fãs. "Estilosa", falaram outros.