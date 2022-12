De macacão branco, Graciele Lacerda rouba a cena em cassino: ''Cara de rica''

Em navio, Graciele Lacerda apostou em look branco elegante para curtir cassino e chamou a atenção com beleza

A musa fitness Graciele Lacerda (42) impressionou com mais um look usado durante o cruzeiro que fez acompanhando Zezé Di Camargo (60). Nesta segunda-feira, 05, a influenciadora compartilhou fotos curtindo o cassino do navio e roubou a cena com a roupa eleita para o momento.

Nos registros publicados pela influenciadora, ela apareceu deslumbrante e bastante elegante vestindo um macacão branco com transparência.

Com os cabelos soltos, Graciele Lacerda se destacou com sua beleza e estilo ao arriscar e apostar no jogo. "Só hoje que fui brincar no cassino. E não é que lucrei! Hahahaha joguei 20 dólares e ganhei 100. E teve gente que jogou todos os dias e perdeu vários dólares", disse contente.

Nos comentários da publicação, os internautas logo admiraram os cliques da musa. "Cara de rica", escreveram os fãs. "É a mulher mais bonita do Brasil", opinaram outros.

Ainda nos últimos dias, Graciele Lacerda parou tudo ao surgir com um vestido vermelho ousado ao lado de Zezé. Em outro momento, ela apostou em mais uma peça branca e surpreendeu com um vestido todo vazado.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Graciele Lacerda (@gracielelacerdaoficial)

Graciele Lacerda revela se é dona do triplex com Zezé

Nos últimos meses, Zezé Di Camargo revelou em uma entrevista que a noiva, Graciele Lacerda, não tem direito de seus bens, pois assinaram um contrato proposto por ela para isso. Logo após disso, a musa fitness então contou se tem sua parte no triplex onde moram em São Paulo.

Após abrir uma caixinha de perguntas em sua rede social, Graciele Lacerda acabou explicando para uma seguidora se ela é dona também da residência luxuosa em Alphaville para onde acabaram de se mudar após uma reforma com decoração impecável.

"Esse apartamento é só do Zezé ou você tem direito também?", questionou uma pessoa. A musa fitness então esclareceu: "Aqui compramos juntos (a minha parte está financiada rsrs) e decoramos juntos".