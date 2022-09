De look brilhante, Patrícia Abravanel escandaliza de pernas de fora: ''Maravilhosa''

Apresentadora Patrícia Abravanel apostou em vestido curto brilhante e roubou a cena com pernas torneadas

CARAS Digital Publicado em 29/09/2022, às 14h40

A apresentadora Patrícia Abravanel (44) deu um show de estilo em sua rede social nesta quinta-feira, 29, ao compartilhar um vídeo toda produzida para mais uma gravação.

Pronta para comandar o Programa Silvio Santos, a herdeira do dono do baú chamou a atenção surgir arrasadora usando um vestido todo brilhante e bem curtinho.

De pernas de fora, Patrícia Abravanel provou ter curvas saradas e as ostentou com muita elegância na combinação com blazer.

Ao exibir detalhes da combinação nada discreta, a famosa logo arrancou elogios de seus seguidores. "Perfeito o look", aprovaram os fãs. "Maravilhosa", exclamaram ao vê-la.

Ainda recentemente, a apresentadora do SBT surpreendeu ao mostrar sua barriga chapada ao apostar em um look com cropped.

Filhas de Silvio Santos surgem unidas em foto rara com o pai

No Dia dos Pais deste ano, Silvio Santos (91) apareceu com todas as suas filhas celebrando a data especial. O registro raro foi compartilhado na rede social por Patrícia Abravanel.

Usando um de seus trajes favoritos, um pijama, o dono do baú apareceu rodeado das herdeiras. À sua esquerda ficaram: Cintia Abravanel (58), Daniela Beyruti (46) e Silvia Abravanel (51). Já à sua direita logo ao seu lado estavam: Rebeca Abravanel (41), Patrícia Abravanel e Renata Abravanel (37).

"Se tem um pai que é amado é esse! Ele é um pouco meu, um pouco seu, faz parte de tantas famílias desse nosso Brasil… Muito amor da nossa família para a sua! Feliz Dia Dos Pais!", desejou Patricia Abravanel a todos.

