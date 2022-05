De cropped, Patricia Abravanel surpreende com barriga chapada

Apresentadora Patricia Abravanel compartilhou fotos de seu look do dia e impressionou ao exibir barriga sequinha

CARAS Digital Publicado em 30/05/2022, às 11h06

A apresentadora Patricia Abravanel (44) surpreendeu ao mostrar um look do dia cheio de estilo e com um toque de atitude.

Neste domingo, 29, a herdeira de Silvio Santos (91) compartilhou fotos mostrando sua roupa escolhida para comandar mais um programa no SBT e chamou a atenção ao aparecer de cropped.

"Passando pelo seu feed pra lembrar que Domingo é dia de Alegria", disse ela ao mostrar sua barriga chapada na combinação preta e rosa.

Nos comentários, os internautas logo admiraram a famosa. "Sempre arrasando nos looks", aprovaram. "Perfeita", elogiaram outros.

Ainda recentemente, Patricia Abravanel encantou ao compartilhar fotos raras com os filhos. Em uma visita à irmã nos EUA, a herdeira dela roubou a cena ao surgir em cliques com a tia Rebeca Abravanel (41).

Patricia Abravanel surpreende ao montar look com cropped; veja: