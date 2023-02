De look de barriga de fora, Ana Furtado ostenta abdômen desenhado e arrasa: ''Maravilhosa''

Apresentadora Ana Furtado esbanjou barriga sarada em look brilhante para trabalho em nova emissora

A apresentadora Ana Furtado (49) deu uma prévia arrasadora do que está por vir de seu novo trabalho na TNT. Neste sábado, 04, a famosa compartilhou fotos no cenário, onde acompanhará o Grammy Awards e chamou a atenção com o look escolhido para o momento.

Usando peças cheias de brilho, a esposa do diretor global Boninho (60) impressionou ao deixar seu abdômen sarado à mostra ao eleger um cropped para a combinação.

Exibindo sua barriga bem desenhada com classe, Ana Furtado falou sobre o evento. "Toda trabalhada no brilho pra dizer que tá chegando a hora… #GrammysTNT. AMANHÃ (05.02) A PARTIR DAS 21H30 NA @TNTBR!", avisou a famosa.

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram a ex-global. "Tá muito linda", elogiaram os fãs. "Maravilhosa", exclamaram outros.

Ainda nos últimos dias, Ana Furtado mostrou um pouquinho de sua preparação para o novo desafio de sua carreira na TNT.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Furtado (@aanafurtado)

Após deixar a Globo, Ana Furtado assina com outra emissora de TV

A apresentadora Ana Furtado voltou à TV! Nesta terça-feira, 31, ela anunciou que é a nova contratada da TNT para apresentar as premiações internacionais que serão exibidas pela emissora ao longo de 2023. A revelação foi feita por meio de um vídeo da estrela nas redes sociais.

Com um look brilhante, Ana contou sobre a sua animação para o novo desafio profissional. “Olá! Eu sou Ana Furtado, apresentadora, jornalista, atriz e agora embaixadora. Isso mesmo! Eu sou a embaixadora das premiações aqui na TNT! Isso significa que eu vou estar com vocês nas maiores premiações de música, filmes e séries do mundo! Sim, em todas as premiações da TNT! Eu estou pronta! E já vamos começar nesse domingo, com o Grammy Awards! Então vai treinando o gogó, o passinho de dança, separa um lookinho bafo, vamos vibrar juntos com a música! Aqui na TNT e na HBO Max”, disse ela.