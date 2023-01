St. Pete/Clearwater: conheça um dos destinos imperdíveis no Golfo do México

Confira roteiro com praias, restaurantes e atrações culturais para aproveitar nas férias

Muitos brasileiros não dispensam uma viagem à Flórida. Encantados pelos parques temáticos de Orlando, pela badalação de Miami ou pelas vastas opções de compras, eles têm o estado norte-americano como o destino de férias principal. Mas aqui vale destacar que a Flórida tem muito mais a oferecer, e quem escolhe sair do eixo Orlando-Miami não se arrepende.

St. Pete/Clearwater, destino que vai de Tarpon Springs a Fort de Soto na costa oeste da Flórida, é uma ótima opção para quem quer expandir o roteiro pelo estado. Península localizada entre a Baía de Tampa e o mar cristalino do Golfo do México, fica a menos de duas horas de Orlando e a uma ponte de distância da cidade de Tampa. Com dias ensolarados praticamente o ano todo, o destino combina uma boa variedade de atrações: centros culturais, atividades ao ar livre, gastronomia e 56 km de praias de areia branca.

Localização ideal para combinar praia e cidade

Mesmo sendo a maior cidade do destino, St. Pete, como é mais conhecida, apresenta a tranquilidade de uma cidade pequena, com aquela atmosfera típica de um destino praiano, em uma combinação perfeita com tudo de melhor que um centro urbano moderno pode oferecer, como atrações culturais, vida noturna e ótima gastronomia.

Downtown St. é o local ideal para fazer passeios ao ar livre (Imagem: Shutterstock)

Downtown St.

O centro da cidade, ou Downtown St. Pete, está situado junto à Baía de Tampa. E, para aproveitar exatamente essa vista privilegiada para a água, foi inaugurado em junho de 2020, em plena pandemia, o St. Pete Pier. Com quase 1 km de ponta a ponta, o novo píer é quase uma extensão dos parques que existem nessa área, sendo um convite para passear ao ar livre sob o sol da Flórida. Aos finais de semana, há uma feirinha de produtos locais – de comidinhas a artesanato – logo na entrada.

Siga o som dos músicos que se espalham pelo píer em um clima muito animado e caminhe até o final, onde estão, na mesma estrutura, um café, o restaurante Teak e um bar no rooftop. Este, por estar no quinto andar, é o lugar certo para admirar tanto a vista para a baía quanto para o panorama do centro de St. Pete, com seus altos e modernos prédios e os barcos atracados na marina.

Cidade perfeita para caminhar e andar de bicicleta

Ao lado do píer, há uma sequência de parques também às margens da Baía de Tampa, favoritos entre os

moradores de St. Pete para caminhar, correr ou pedalar. Aliás, essa é uma cidade bike friendly, com ciclovias bem-sinalizadas pelas principais avenidas. Há vários pontos de aluguel de bicicletas e patinetes elétricos, que são opções baratas e convenientes para se locomover por locais mais distantes de St. Pete.

Mas você também pode alugar e-bikes, as bicicletas elétricas, mesmo que só para passear. São divertidas e não requerem esforço algum – você simplesmente senta e admira a vista. A Bay E-Bikes oferece esse serviço, que pode incluir também um city tour guiado. Além de plana, St. Pete é muito segura. Dá para andar pelas ruas da cidade sem preocupação a qualquer hora do dia ou da noite. Em Downtown, dá para fazer praticamente tudo a pé.

BellaBrava e Birchwood Canopy

Uma boa rua para caminhar é a Beach Drive, que é repleta de restaurantes e bares, geralmente com mesas ao ar livre. Uma boa opção por ali é o BellaBrava, de comida italiana, com receitas clássicas de massas e pizzas com um toque americano.

Já o Birchwood Canopy, no rooftop do hotel boutique The Birchwood, é a escolha certa para conferir o agito noturno de St. Pete. Com vista para a Baía de Tampa, tem um menu de coquetéis autorais, petiscos variados e pratos perfeitos para dividir. Por ser um local aberto, é ótimo para curtir o clima da Flórida, que costuma ser agradável mesmo à noite, e o céu estrelado.

Taverna Costale

Também no centro, o Taverna Costale tem um cardápio com influências italianas, que inclui saladas, sanduíches e massas. As pizzas são o destaque, feitas com uma massa que lembra uma focaccia e ingredientes que surpreendem pela explosão de sabores, como alho assado com cogumelos e mel trufado com prosciutto.

Daughters Brewing

Vale salientar aqui que em toda a região de St. Pete/Clearwater imperam os negócios locais. De lojas a restaurantes, de cafés a lanchonetes, esqueça as grandes redes e aproveite para descobrir as marcas originais e independentes do destino. Uma delas é a 3 Daughters Brewing, cervejaria artesanal que se consolidou como uma das mais bem sucedidas da região.

Todos os rótulos criados são inspirados na Flórida, sendo mais leves e fáceis de beber, como a Beach Blonde Ale e a Florida Orange IPA. Você pode encontrar a marca em diversos estabelecimentos pela Flórida, mas vale conhecer a cervejaria sede em Downtown St. Pete. Bem descolado, o local é um incentivo ao convívio social, com uma área para shows e eventos especiais e jogos de tabuleiro disponíveis.

The Picnic Boys

Outro bom exemplo de um negócio tocado por locais é The Picnic Boys, que organiza piqueniques personalizados, montando toda uma estrutura com mesa, banquinhos, pratos, taças e decoração especial, além, é claro, de um menu com várias delícias. Ao fazer a reserva, você escolhe a decoração, o cardápio, o horário e o local. Geralmente os piqueniques são feitos em um dos parques de Downtown, como o

Vinoy Park, ou em uma das praias da região.

Hatchet Hangout

Ainda no centro de St. Pete, vai aí uma dica de atividade que parece muito inusitada: o arremesso de machado. No Hatchet Hangout você pode se aventurar nesse esporte certificado que vem ganhando cada vez mais popularidade nos Estados Unidos. Mais uma questão de técnica do que de força, é algo que qualquer pessoa pode fazer. Ali mesmo você vai receber todas as instruções para acertar o machado no alvo e poderá competir lado a lado com seus amigos. Pode ter certeza de que a diversão é garantida.

Dalí Museum e Dreams of Dalí

Outro aspecto inerente a Downtown St. Pete é seu caráter cultural e artístico, concentrando dezenas de galerias de arte, museus e mais de 100 murais grafitados. Nesse sentido, o grande destaque é o Dalí Museum, que guarda a mais importante coleção privada da obra de Salvador Dalí do mundo – isso em plena Flórida.

Junto à Baía de Tampa em um edifício que por si só já é uma atração (com grandes painéis de vidro curvos e uma escada em espiral que parece se estender ao infinito), o museu exibe 96 telas,

entre outros tantos itens, das mais diversas fases do artista. Não deixe de conferir o Dreams of Dalí,

uma experiência de realidade virtual na qual você “entra” em um dos quadros surrealistas de Salvador Dalí e consegue explorar a paisagem que aparece diante de seus olhos.

Chihuly Collection

Não muito longe está a Chihuly Collection, galeria de arte que reúne obras de vidro soprado assinadas por Dale Chihuly, artista norte-americano que é referência mundial nesse tipo de técnica artística. São itens de extrema delicadeza e que impressionam pelos formatos mirabolantes e pelas cores vibrantes.

O clima de férias dura o ano todo em St. Pete Beach (Imagem: Shutterstock)

St. Pete Beach

A partir de Downtown St. Pete, são menos de 15 km até o lado oposto da península. Se uma costa está junto à Baía de Tampa, a outra é banhada pelas águas cristalinas e mornas do Golfo do México. Estamos falando de St. Pete Beach, uma cidade tranquila onde o clima de férias dura o ano inteiro. De areia branquinha e um mar que vai do turquesa ao verde esmeralda, Saint Pete Beach costuma figurar entre as melhores praias dos Estados Unidos em listas especializadas, como o Travellers’ Choice do Tripadvisor.

Quase toda ladeada por hotéis pé na areia, a praia de Saint Pete é mais tranquila e exclusiva. O mar costuma ser bem calmo, e o cenário garante um espetáculo diário ao pôr do sol. Um dos hotéis de Saint Pete Beach é o histórico Don CeSar. Também chamado de “palácio rosa”, funciona desde 1928 e guarda muito do glamour dessa época. Este é um dos três hotéis históricos do destino de St. Pete/Clearwater, sendo os outros dois o Vinoy, no centro de St. Pete, e o Fenway, em Dunedin, ambos inaugurados também na década de 1920.

Pass-a-Grille

Seguindo no sentido sul está Pass-a-Grille, uma comunidade muito tranquila e pitoresca, onde predomina o estilo da “velha Flórida”. Entre palmeiras e sobrados coloridos, Pass-a-Grille lembra muito a famosa Key West. Além da própria praia, caminhe pelo Distrito Histórico da 8ª Avenida, endereço de restaurantes casuais com vista para o mar, pousadas charmosas e lojas repletas de produtos autênticos. Como é regra no destino, todos os negócios são únicos e administrados por locais.

Berkeley Beach Club

Parte do Berkeley Beach Club, que também funciona como um hotel boutique, o Dewey Beach Bar & Grill é um restaurante que traz receitas autorais que pertencem a um destino de praia como Pass-a-Grille, com frutos do mar, carnes e peixes frescos do dia, além de uma extensa carta de vinhos e drinques criativos. Com um serviço muito atencioso, o restaurante tem salão interno e uma área externa. O Berkeley Beach Club conta ainda com um bar no rooftop, com vista para o mar.

Na praia de Clearwater é possível avistar golfinhos (Imagem: Shutterstock)

Clearwater

Para cruzar St. Pete/Clearwater de uma ponta a outra, o caminho mais rápido é pela rodovia, que percorre o interior da península. Mas o trajeto mais bonito é sem dúvidas pela cênica via costeira, a Gulf Boulevard. Essa estrada à beira-mar vai de St. Pete Beach até Clearwater Beach, passando por diversas praias – um percurso que leva cerca de 40 minutos.

A praia de Clearwater encanta logo à primeira vista. Uma longa faixa de areia fofa e branquinha e um mar turquesa, quase sem ondas, onde é possível até mesmo avistar golfinhos se você olhar com atenção. A água é cristalina e, principalmente durante o verão, fica bem morna.

Pier 60

Reconhecida como uma das melhores praias dos Estados Unidos, Clearwater Beach é sempre muito movimentada e animada. Diferente de Saint Pete Beach, ali a faixa de areia é ladeada por um calçadão, ótimo para caminhar ou andar de bicicleta. Para curtir todo esse visual, vá ao Pier 60, que abriga uma feirinha de artesanato ao fim da tarde.

Hampton Inn & Suites Clearwater Beach

A avenida à beira-mar é dominada por hotéis de diversas redes internacionais, de três a cinco estrelas, além de restaurantes que servem peixes e frutos do mar. Destaque para os tradicionais sanduíches de garoupa, como o do Frenchy’s Rockaway Grill. No trecho a partir do Opal Sands Resort, os hotéis são pé na areia. Muitos, inclusive, têm bares, restaurantes e baladas abertos ao público externo. É o caso do Hampton Inn & Suites Clearwater Beach, que tem o Evy’s Terrace Bar & Bistro, um bar no rooftop com uma visão privilegiada para o pôr do sol alaranjado sobre as águas do Golfo do México.

Clearwater Marine Aquarium (CMA)

Ainda em Clearwater, o Clearwater Marine Aquarium (CMA) é uma atração imperdível, principalmente para quem viaja com crianças. Apesar do nome, não é um aquário comum: trata-se de um centro de resgate e reabilitação de animais marinhos feridos.

Através de exibições interativas, tours e da oportunidade de ver de perto os animais resgatados, o CMA busca educar os visitantes sobre a importância da proteção da vida marinha e inspirá-los com histórias de superação dos próprios animais, como foi o caso da Winter, famosa golfinho que chegou até a estrelar filmes de Hollywood.

O CMA cuida de golfinhos, tartarugas marinhas, arraias, tubarões e lontras, entre outras espécies, até o momento em que esses animais estão prontos para voltar à natureza. Em 2020, o aquário passou por uma grande expansão, com tanques maiores para os animais e novas áreas de exposição.

Dunedin

Ao lado de Clearwater, Dunedin é uma cidade com influências de imigrantesescoceses. É um lugar tranquilo, onde o tempo parece passar mais devagar. Vale dedicar uma tarde para caminhar pelo centro de Dunedin, um cantinho muito charmoso da cidade concentrado no entorno da Main Street.

Por ali estão uma série de restaurantes, cafés e sorveterias locais, além de boutiques e lojinhas de produtos bem autênticos, como a My Favorite Things, de itens de decoração e acessórios, e a Aphrodite Natural Bath Essentials, que vende sabonetes artesanais, cremes e outros cosméticos.

Restaurante Bon Appétit

Em uma curta caminhada a partir da Main Street, você vai chegar ao restaurante Bon Appétit. Junto à marina de Dunedin, tem vistas privilegiadas para o mar, tanto a partir das mesas externas quanto dos salões internos. O cardápio apresenta pratos de frutos do mar com influências francesas e uma apresentação mais refinada, como os saborosos mexilhões cozidos com vinho branco, manteiga, chalotas e alho.

Ilhas Caladesi e Honeymoon

Em Dunedin está o acesso às ilhas vizinhas de Caladesi e Honeymoon, protegidas por dois parques estaduais. As duas são barreiras naturais, com quilômetros de praias intocadas, e guardam uma história curiosa. Elas formavam uma única ilha, até que, em 1921, um furacão dividiu-a no meio.

Tarpon Springs

Barcos pesqueiros, construções com paredes brancas, bandeiras da Grécia em cada poste e placas escritas no alfabeto grego. Poderia ser um vilarejo da Grécia, mas é Tarpon Springs, a ponta norte do destino de St. Pete/Clearwater. Essa pequena cidade tem uma forte comunidade de origem grega, o que fica evidente em cada canto.

Aliás, Tarpon Springs foi fundada no começo do século passado por imigrantes gregos interessados na coleta das esponjas que existem aos montes nas águas ao redor. A cidade é perfeita para passear a pé e fazer algumas comprinhas. Além das esponjas em todos os tamanhos e formatos, você vai encontrar cosméticos artesanais, joias e acessórios. Em Tarpon Springs também dá para fazer passeios de barco.

Hellas Restaurant & Bakery

Nos restaurantes e padarias, como o Hellas Restaurant & Bakery, especialidades incluem gyro (sanduíche no pão pita), souvlaki (espetinhos) e doces como loukoumades e kataifi, entre outras delícias da culinária grega. O centrinho é repleto de lojinhas de souvenirs e outras bem originais, como a Spiceman’s Kitchen, especializada em molhos apimentados. Mas o produto mais comum em Tarpon Springs é a esponja marinha, que pescadores autorizados levam diariamente à cidade para serem vendidas ali mesmo.

Indian Rocks Beach e Indian Shores

Há muitas outras cidades e praias para visitar em St. Pete/Clearwater. Se você atravessar a península

pela via costeira vai conhecer algumas, como Indian Rocks Beach e Indian Shores, com suas praias tranquilas e ótimos restaurantes. É o caso do Salt Rock Grill, que é referência gastronômica na área e

está sempre cheio, seja qual for o dia da semana. Esse restaurante tem como especialidade tanto as carnes quanto os peixes frescos, pescados e consumidos no mesmo dia, em pratos com influências

da culinária do sul dos Estados Unidos.

Madeira Beach

Em Madeira Beach, o agito fica no John’s Pass Village, um boardwalk à beira-mar que abriga dezenas de lojas, além de restaurantes e sorveterias. Vale seguir também até a praia de Treasure Island e, na ponta sul do destino, o Fort de Soto Park. Formado por algumas ilhas, esse parque é um refúgio praticamente intocado e lar de 300 espécies de aves, manguezais e plantas nativas. Há duas praias extensas de areia branquinha, trilhas para caminhar ou andar de bicicleta e um forte histórico junto ao mar.

Publicado pela Revista Qual Viagem.

Por Patrícia Chemin