Saiba como cada signo lida com a saudade

Astróloga explica como os elementos influenciam os sentimentos de cada nativo do zodíaco

No dia 30 de janeiro, é celebrado o “Dia Nacional da Saudade”, um momento dedicado a homenagear as pessoas especiais que fazem falta em nossa vida ou se reaproximar daqueles que despertam esse sentimento. Apesar de essa sensação ser comum no dia a dia, cada pessoa lida com ela de diferentes formas. O que pode explicar essa diferença são os elementos dos signos, já que eles influenciam a personalidade e o comportamento de cada individuo.

“A forma como lidamos com a saudade depende das nossas influências. Quase metade dos nossos amigos do zodíaco não gostam de demonstrar que estão sofrendo, como é o caso de Touro, Virgem, Libra, Sagitário e Peixes, seja para manter a imagem de pessoa séria, pois preferem resolver seus problemas sozinhos, ou até porque acreditam que seus problemas não são tão importantes”, comenta Yara Viera, astróloga do Astrocentro.

Abaixo, a astróloga explica como cada signo do zodíaco lida com a saudade. Veja!

Signos do Elemento Fogo

Os signos de Fogo são destinados à ação. Eles não gostam de ficar parados e amam quando seus feitos são reconhecidos.

Áries

Os arianos têm uma maneira diferente de demonstrar saudade. Em vez de dizerem o que estão sentindo, eles costumam ficar de mal humor e demonstram alguns sinais de ciúme. Quer derreter o coraçãodesses nativos? Escute suas histórias e frustrações sem julgá-los por estarem bravos ou terem brigado com alguém.

As pessoas do signo de Leão abraçam a saudade (Imagem: Shutterstock)

Leão

As pessoas do signo de Leão abraçam a saudade e exigemque você dê mais atenção a elas, seja mandando mensagens ou interagindo nas redes sociais. Para tocar o coração desses nativos, você precisa elogiá-los e ser gentil. Quanto mais gentil você for com eles e com os outros, mais os leoninos vão se impressionar com você.

Sagitário

Os nativos de Sagitário prezam a liberdade, então, para que eles tenham certeza de que estão sentindo saudade de alguém, precisam de muito espaço.

Signos do Elemento Terra

A pessoas que fazem parte desse elemento costumam prezar a praticidade e são extremamente pé no chão. Além disso, os signos do elemento Terra tendem a perseguir seus objetivos até o fim, mesmo que o caminho seja lento, visto que eles nunca fazem nada sem planejar.

Touro

Os nativos de Touro não costumam demonstrar os sentimentos, e o mesmo ocorre com a saudade. Por terem o hábito de cuidar e proteger, eles podem sentir muito a falta das pessoas de quem gostam, mas não vão admitir isso para ninguém. Quer derreter o coração dos taurinos? Cozinhe algo gostoso para eles, essa demonstração de carinho é uma das suas preferidas.

A timidezde Virgem o impede de demonstrar os sentimentos (Imagem: Shutterstock)

Virgem

A timidezimpede os virgianos de demonstrar os sentimentos e, quando eles sentem saudade, a maneira de lidar com isso é fugindo do sentimento e fingindo que nada está acontecendo. Para lidar com os sentimentos dos nativos de Virgem, basta você ter paciência com a mania de perfeccionismo deles.

Capricórnio

Os nativos de Capricórnio também podem fugir da saudade e seguir a vida como se nada tivesse acontecido. Contudo, se você pedir sinceridade, talvez eles admitam. Para tocar o coração dos capricornianos, apoie seus projetos e se dedique aos seus, eles vão adorar ver o seu esforço.

Signos do Elemento Ar

Os signos do elemento Ar são conhecidos por serem racionais e por estarem sempre pensando fora da caixa. Assim sendo, o sentimentalismo em suas vidas acaba ficando em segundo plano.

Gêmeos

A ambiguidade dos nativos de Gêmeos pode dar um pouco de trabalho até que eles percebam que realmente estão sentindo saudade de alguém. Para ter certeza, precisam de espaço. Todavia, se você quer derreter o coração do geminianos, convide-os parapasseios culturais, porque eles amam aprender e admirar coisas novas.

Libra pode sentir saudade com mais facilidade (Imagem: Shutterstock)

Libra

Por não gostarem de ficar sozinhos, os librianos podem sentir saudade com mais facilidade. Além disso, por serem sempre sinceros e justos, nunca vão negar que estão com saudade. Quer saber como funciona o coração desses nativos? Reconheça os esforços deles e dê o mesmo carinho que eles costumam lhe dar.

Aquário

Os aquarianos jamais vão admitir que estão com saudade, haja vista que não gostam de situações sentimentais. No entanto, vão te incluir em seus planos futuros se estiverem sentindo sua falta. Para derreter o coração dos nativos de Aquário, respeite o seu espaço e faça atos de caridade. Os aquarianos amam lutar pelo bem dos desfavorecidos.

Signos do Elemento Água

Os signos de Água costumam ser mais sensíveis e emotivos, mas isso não significa que vão demonstrar se estiverem mal.

Câncer

Os cancerianos nunca esconderão quando estão com saudade de alguém e buscarão meios de se fazerem presentes a fim de acabar com esse sentimento. Para tocar os sentimentos desses nativos, não precisa de muito, pois qualquer declaração sincera pode tirar algumas lágrimas deles.

Escorpião não demonstram a saudade (Imagem: Shutterstock)

Escorpião

As pessoas do signo de Escorpião, apesar de serem emotivas, não demonstrarão seus sentimentos para ninguém. Sendo assim, elas não falarão de saudade. Você só conseguirá perceber esse sentimento nelas se prestar atenção em suas ações. Quer entender o coração desses nativos? Saiba quando respeitar o seu espaço e demonstre a mesma paixão que eles nos momentos certos.

Peixes

Os piscianos falarão da saudade em todas as oportunidades que tiverem, visto que, para eles, sentir saudade é mais uma forma de mostrar que se importam com você. Para derreter o coração desses nativos, não é muito difícil, já que estamos falando do signo mais romântico do zodíaco. Logo, eles vão se emocionar com declarações sinceras ou atos que demonstrem os sentimentos.

Por Julia Vitorazzo