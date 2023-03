Oscar 2023: 4 pratos de filmes indicados ao prêmio para assistir à cerimônia

Inspire-se em pratos presentes em filmes de Hollywood e experimente novos sabores

No próximo domingo (12), acontecerá a 95ª cerimônia de entrega do Academy Awards 2023, que será apresentada pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas e que irá homenagear os melhores atores, técnicos e filmes de 2022. O evento vai acontecer em Los Angeles e estará no comando do comediante, escritor e ator Jimmy Kimmel.

O evento mais aguardado do cinema tem 10 filmes indicados na categoria “Melhor Filme”; entre os favoritos, se destacam: Tudo em todo lugar ao mesmo tempo; Top Gun; e Avatar. Mesmo não fazendo parte de destaque da categoria, a gastronomia sempre está presente nas obras audiovisuais, e o público ama reproduzir pratos das telinhas dentro do conforto de casa, principalmente se for de forma fácil e prática, utilizando air fryers.

Por isso, a Gaabor, marca de utensílios domésticos recém-chegada ao Brasil, destaca alguns pratos que fazem parte dos filmes indicados à estatueta para você se inspirar e fazer na air fryer. Veja!

1. Elvis – Lanche Fool’s Gold(2022)

A produção que gira em torno da vida do Rei do Rock, protagonizada por Austin Butler, mostra o preconceito que o astro sofreu, perseguição de poderosos do governo dos Estados Unidos que tentavam o censurar e como ele se tornou uma lenda dentro do mundo da música.

O longa mostra que o lanche preferido do Rei do Rock era uma bomba calórica e diferente. Com dois pães, uma porção de bacon substituindo a carne, manteiga de amendoim e banana assada. Para reproduzir você pode colocar o bacon e a banana para preparar na air fryer e, quando estiver pronto, juntar o restante do sanduíche.

2. Tudo em todo o lugar ao mesmo tempo – Culinária Chinesa (2022)

Sendo um dos favoritos na premiação, indicado em diversas categorias, o longa conta a história de Evelyn (Michelle Yeoh), uma imigrante chinesa, que administra junto ao marido Waymond (Ke Huy Quan) uma lavanderia com declarações de impostos duvidosas nos Estados Unidos. Sua rotina caótica e estressante se torna ainda pior na época de prestar contas com a funcionária pública Deirdre (Jamie Lee Curtis) e seu temperamento frio afasta cada vez mais seu companheiro.

A vida frustrada da chinesa ganha uma nova direção quando seu marido de um universo paralelo vem em busca de ajuda para derrotar uma vilã que coloca a humanidade em risco. O longa retrata bastante a culinária chinesa e acaba trazendo para as telinhas um pouco dos pratos do país. Alguns pratos da China que são possíveis fazer na air fryer são: rolinho primavera, guioza e lamen.

Batata frita e coxa de frango são destaques culinários no filme ‘Top Gun: Maverick’ (Imagem: Jacek Chabraszewski | Shutterstock)

3. Top Gun: Maverick – Porções de bar (2022)

Depois de mais de 30 anos de serviço como um dos principais aviadores da Marinha, Pete “Maverick” Mitchell (Tom Cruise) está de volta, rompendo os limites como um piloto de testes corajoso. No mundo contemporâneo das guerras tecnológicas, Maverick enfrenta drones e prova que o fator humano ainda é essencial.

As porções de bar aparecem no longa diversas vezes, já que os pilotos frequentam o local porque é próximo a escola de instrução de voo. Dentre essas comidas, você pode fazer na air fryer: batata frita, coxas de frango, dadinhos de queijo, hambúrguer e outros que precisam ser “fritos”.

4. Triângulo da tristeza – Frutos do mar e Vieira (2022)

A comédia dramática foi indicada ao Oscar em três categorias: Melhor Filme, Melhor Diretor e Melhor Roteiro Original. A trama acompanha o casal de modelos Carl (Harris Dickinson) e Yaya (Charlbi Dean) em uma viagem num cruzeiro de luxo para milionários. O que a princípio parecia digno de ser postado nas redes sociais, termina catastroficamente quando uma brutal tempestade atinge o barco, deixando os sobreviventes presos em uma ilha deserta e lutando para sobreviver.

No filme, não falta comida chique, e a cena do jantar acaba se tornando uma das mais fortes da produção. Mesmo em meio a uma tempestade e passando mal, os convidados não param de comer. Se você quiser se aventurar nesse universo, é possível fazer alguns dos pratos na air fryer, como: vieira e frutos do mar.

Por Maria Eduarda Chagas