Horóscopo: veja como o Sol age em cada signo

Astróloga explica como o Astro-Rei influencia a personalidade de cada nativo do zodíaco

O Sol representa a individualidade e a essência. É o gerador das vontades e anseios mais profundos do ser. É o brilho pessoal, a maneira que viemos contribuir para o mundo, nosso modo de autoafirmação, como Deus nos enxerga. O Sol rege Leão, fica exilado em Aquário, tem a exaltação em Áries e queda em Libra. Descubra como o Astro-Rei age em cada signo.

Sol em Áries

É uma pessoa que vai em busca do que deseja com muita paixão e intensidade. Gosta de desafios e sempre lidera o que vai fazer. É pioneira, tem garra, mas pode sofrer com ansiedade e falta de persistência – quando atinge seu objetivo, perde o interesse fácil e vai atrás do próximo desafio.​

Sol em Touro

É uma pessoa paciente, realizadora e que gosta de “experienciar” os prazeres da matéria – por isso é conhecida como gulosa e preguiçosa. É lenta, mas focada. É persistente e assimila as coisas em seu tempo, para depois realizá-las. Pode tornar-se inflexível e vulnerável às mudanças da vida.

Sol em Gêmeos (Imagem: Shutterstock)

Sol em Gêmeos

É uma pessoa comunicativa, alegre, jovial e curiosa. Gosta de saber de tudo um pouco, de estudar e de aprender. No entanto, acaba se distraindo e perdendo o foco, justamente por se interessar por vários assuntos ao mesmo tempo. Pode começar várias coisas e não conseguir terminá-las.​

Sol em Câncer

Dedica a atenção ao que nutre o seu interior. A família é sua proteção e seu lar. São pessoas mais caseiras, sentimentais, românticas e muito apegadas ao passado. Podem se tornar manipuladoras emocionais.

Sol em Leão

É uma pessoa que veio brilhar e ascender. Gosta de mostrar seu valor. É criativa, passional, autoconfiante e magnética. Pode se tornar egoísta, narcisista e superficial. Está sempre em busca de um bom lugar no mundo.

Sol em Virgem

São pessoas organizadas, higiênicas, perfeccionistas e muito voltadas ao trabalho, ao servir e à saúde. Preocupadas com o bem-estar físico, podem ser até hipocondríacas. São regradas, centradas e realizadoras. São também Adaptáveis às mudanças.

Sol em Libra (Imagem: Shutterstock)

Sol em Libra

É uma pessoa voltada para a interação nos relacionamentos amorosos e de negócios. Libra é o signo do amor, representa a diplomacia e a justiça. É sensual, atraente e adora um flerte. É atraída por romances, mas por ser indecisa, pode acabar tendo vários parceiros.

Sol em Escorpião

É uma pessoa profunda, intensa, e com energia transformadora fortíssima. É o signo do oculto. É emocional e não gosta de superficialidade. É uma pessoa magnética e misteriosa, mas pode ser possessiva e ciumenta.​

Sol em Sagitário

É uma pessoa expansiva, alegre, filosófica e religiosa. Aprofunda seus conhecimentos e vai em busca dos objetivos com obstinação. O arqueiro aponta sua flecha e vai atrás do destino até alcançá-lo. É jovial e curiosa, mas pode ter dificuldades com o amadurecimento. Pode ser uma pessoa teimosa e arrogante.

Sol em Capricórnio (Imagem: Shutterstock)

Sol em Capricórnio

É uma pessoa batalhadora, persistente, organizada e focada. Não descansa até alcançar os objetivos. Sempre conquista tudo com muita luta e suor. Pode ser materialista demais, cética e fria. Valoriza quem caminha junto e reconhece o valor do trabalho de cada um. Prioriza os valores e as metas.​

Sol em Aquário

É uma pessoa vanguardista, revolucionária e diferente. Foca na interação em grupos. É voltada ao coletivo e à causa humanitária. Tem os ideais fixos e as ideologias muito bem estipuladas. Busca por um grupo que encaixe perfeitamente à ela, e fica com ele até o final. Pode ser rebelde, teimosa, muito racional e pouco sensível.

Sol em Peixes

É uma pessoa voltada à cura espiritual e à purificação. É extremamente sensível, criativa, sonhadora e idealista. Cuida dos outros melhor do que cuida de si. Pode viver em ilusões e ter tendência aos vícios, quando não trabalha bem o lado espiritual. Gosta do abstrato e tem imaginação fértil.

PorAstróloga Bárbara Christan