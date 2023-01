Horóscopo semanal: previsões dos signos de 16 a 22 de janeiro de 2023

Veja o que os astros reservam para o seu signo nos próximos dias

Nesta semana, o Sol transita do signo de Capricórnio para o de Aquário, dando início a um novo ciclo. O Astro-Rei também faz conjunção com Plutão, o que indica um período de transformações, no qual haverá um contato maior com dores e sombras do passado. Será preciso trazer um olhar mais amoroso a esses obstáculos, bem como ressignificá-los.

Mercúriovolta ao movimento direto no dia 18 de janeiro, trazendo um alívio para os desafios na comunicação. O planeta também fará quadratura com Júpiter, o que influencia, de forma positiva, os estudos e o autoconhecimento.

Vênus em Aquário fará conjunção com Saturno e quadratura com Urano. Esses movimentos indicam dias desafiadores, com tendência a rompimentos dolorosos, mas necessários. Já Marte segue em Gêmeos e, na metade da semana, fará oposição à Lua. Isso aponta um aumento nas ações impulsivas motivadas pelo desequilíbrio emocional.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como ela interage com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

Nesta semana, uma nova fase começará em sua vida. Você perceberá a importância dos amigos e das pessoas que compartilham os mesmos ideais que você. O momento será de descentralizar a energia e trabalhar em conjunto. Dessa forma, verá a potência do trabalho coletivo em prol de uma causa, especialmente se ela for direcionada às pessoas que estão sofrendo.

Também será um período importante para ressignificar seus medos e traumas. Nesse sentido, conte com a ajuda dos amigos. Já na vida afetiva, algumas mudanças se aproximam e tendem a deixar seus dias mais desafiadores.

Touro

Previsão da semana para o signo de Touro (Imagem: Shutterstock)

Ao longo desta semana, você entrará em uma nova fase na vida profissional. Terá a oportunidade de ver os resultados de todos os seus esforços. Haverá, também, uma força interna para ir em busca dos seus objetivos e para compreender quais comportamentos nocivos te impedem de chegar aonde deseja.

Contudo, devido ao momento de transformações, alguns medos e traumas poderão reaparecer em sua vida. Porém, não se preocupe, as situações dolorosas vêm apenas para demonstrar o quanto você é forte. Por fim, esta fase será favorável para se libertar de parcerias que lhe geram desequilíbrio.

Gêmeos

Após enfrentar eventos desafiadores nas últimas semanas, uma nova fase se iniciará em sua vida. Existirá o desejo de se expandir, de viajar e de mudar de cenário. Apesar de ainda ter que lidar com algumas dores, a esperança e a vontade de mudar estarão presentes.

Aproveite este período para se dedicar ao autoconhecimento e à espiritualidade, fazendo uma viagem ao seu interior. Busque olhar para as suas limitações com mais amorosidade, optando por comportamentos mais equilibrados e que te auxiliem na expansão da consciência. Já na vida afetiva, você poderá se deparar com situações que resultem em rompimentos ou desentendimentos.

Câncer

Você precisará mergulhar em um lugar mais escuro da sua alma para iluminar aquilo que não é possível enxergar. De modo geral, este período será de transformações e desapego. Isso porque você perceberá, com mais clareza, quais emoções, pensamentos e ações estão lhe prejudicando e alimentando situações traumáticas.

É possível, também, que você tenha que lidar com algum tipo de perda. Será importante encarar essa situação de forma madura, buscando sempre manter um olhar compreensivo e amoroso consigo. Cuidado com o excesso de autocrítica.

Leão

Nesta semana, a vida afetiva receberá mais atenção de sua parte. A fim de encontrar o equilíbrio no amor, será preciso compreender quais comportamentos seus ou do seu par estão sendo nocivos para a relação. Alguns medos e traumas do passado poderão ressurgir. Por isso, tente ressignificar as vivências traumáticas.

Busque olhar com mais maturidade para a forma como se relaciona, compreendendo que é preciso se desapegar. Ao longo destes dias, é possível que ocorram rompimentos de diversos tipos, inclusive nos comportamentos nocivos que vem alimentando.

Virgem

Previsão da semana para o signo de Virgem (Imagem: Shutterstock)

Nesta semana, sua rotina entrará em uma nova fase. Poderá se perceber mais alegre ao realizar seus afazeres e terá ânimo para organizar o que precisa e para cuidar do seu bem-estar. Apesar das energias positivas, os desafios e as situações desconfortáveis que estava evitando lidar poderão reaparecer.

Será necessário compreender por que essas vivências lhe trazem tanto sofrimento, pois somente assim conseguirá se libertar da dor. Na vida profissional, você terá bastante energia e dedicação para batalhar pelo que deseja. Cuidado apenas com a tendência a criar conflitos motivados pela insegurança emocional.

Libra

Você perceberá, com mais facilidade, o seu brilho pessoal. Contudo, também irá se deparar com as suas sombras. Apesar de parecer contraditório, este momento será importante para controlar o próprio ego e compreender os comportamentos nocivos decorrentes das vivências dolorosas.

Durante essa trajetória, haverá a possibilidade de perceber toda a sua força e capacidade de transformação. Visando aliviar um pouco a tensão, procure realizar atividades que lhe dão prazer e evite alimentar pensamentos autodestrutivos.

Escorpião

Nesta semana, você se envolverá mais com a sua família. Essa união servirá para fortalecer os laços e iluminar a sua relação com o passado e com as próprias memórias. Apesar da energia positiva, você também terá que lidar com feridas muito desconfortáveis. Entretanto, os desconfortos serão necessários para que possa ressignificar situações traumáticas.

Ainda nesta fase, é possível que tenha que lidar com o adoecimento de algum familiar ou de alguém importante. Ao mesmo tempo em que viverá esse processo doloroso, também buscará realçar a autoestima. Procure equilibrar esses eventos com consciência e transforme o que for preciso em sua vida.

Sagitário

Sua sensibilidade estará mais aflorada. Ao mesmo tempo em que buscará por acolhimento e apoio de amigos e parentes, também tentará fazer tudo ao seu modo. Portanto, tente encontrar o equilíbrio entre esses dois lados.

Você também entrará em uma fase mais movimentada e alegre. No entanto, é possível que o excesso de diversão te leve a lugares obscuros da alma, te conectando com feridas internas não cicatrizadas. Caso isso ocorra, busque descobrir a origem desses sentimentos. Somente assim conseguirá aprender com eles. No ambiente familiar, o momento será propício para harmonizar as relações, mesmo que encontre alguns desafios pelo caminho.

Capricórnio

Previsão da semana para o signo de Capricórnio (Imagem: Shutterstock)

Você entrará em uma fase comunicativa nesta semana. Terá mais habilidade para se expressar, mais flexibilidade para compreender as ideias alheias e um grande desejo por aprender coisas novas. Além disso, a busca pelo autoconhecimento estará em alta.

Sua vida financeira também ficará movimentada. É possível que alguns imprevistos ocorram, levando a gastos inesperados. No entanto, também existe a chance de que receba algum tipo de herança ou recompensa. Por fim, o momento será propício para reavaliar seus valores internos e se desapegar daquilo que está ultrapassado.

Aquário

Com o Sol entrando no signo de Aquário nesta semana, você apresentará uma energia leve e animada. Ademais, tudo o que parecia estagnado começará a se movimentar. Apesar das boas energias, procure ter um plano reserva para alcançar seus objetivos. Isso porque algo com que você contava como certo poderá dar errado.

Ao longo desta fase, poderão ocorrer situações que te levem a enfrentar diferentes tipos de perda. Entretanto, esses eventos serão um impulso para o aprendizado e o autoconhecimento. Ainda nestes dias, a sua sensibilidade poderá ficar mais aflorada, levando-o a comportamentos impulsivos e precipitados na intenção de preencher o vazio. Portanto, atente-se a isso!

Peixes

Nesta semana, você entrará em uma fase de recolhimento. Será o momento de fazer um balanço da sua vida e de tudo o que aprendeu no último ano. Também será importante encerrar ciclos, pois assim conseguirá abrir espaço para algo novo. Tudo isso poderá lhe causar um certo desconforto no início. Todavia, essas atitudes serão necessárias a fim de que possa dar o próximo passo.

Procure se dedicar às práticas espirituais, visto que elas serão de grande ajuda ao longo destes dias. Na vida afetiva, o período também será de finalizações. Você olhará com mais maturidade para a relação atual ou para as anteriores, buscando compreender o que espera e o que deseja romper.

Por astróloga Thaís Mariano