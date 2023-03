Horóscopo semanal: previsão dos signos de 13 a 19 de março de 2023

Veja o que os astros reservam para o seu signo nos próximos dias

O Sol, que já está no final do seu ciclo em Peixes, faz quadratura com Marte e conjunção com Netuno e Mercúrio. Esse movimento aponta para um período com possíveis enganos, mal-entendidos e mentiras. Será preciso tomar cuidado, pois toda essa situação poderá acarretar grandes conflitos.

Vênus em Áries faz quadratura com Plutão, indicando que o momento será desafiador para os relacionamentos. Dores e traumas do passado poderão ressurgir, despertando inseguranças e medo do abandono. Além disso, o setor financeiro tenderá a sofrer perdas ou revoluções significativas.

Júpiter no signo de Áries segue sem aspectos com outros planetas. Isso indica uma dose extra de energia para desenvolver consciência interior, conquistar os sonhos e batalhar pela autorrealização. Lembre-se de que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

Após um período de finalizações em sua vida, chegou a hora de se animar para um novo ciclo que se aproxima. Sua rotina sairá da estagnação. Será o momento ideal para dar andamento aos seus projetos, especialmente àqueles que poderão lhe trazer estabilidade pessoal e financeira.

Apesar das boas energias, você viverá uma fase de grande sensibilidade energética, o que poderá confundir a sua visão de mundo. Procure realizar práticas espirituais e tudo aquilo que possa proteger a sua energia. Além disso, cuide bem do seu lado emocional, pois ele tenderá a oscilar nestes dias, afetando as suas relações.

Touro

Nesta semana, será recomendado se recolher para encerrar alguns ciclos e cuidar da sua energia. Procure respeitar essa necessidade de recolhimento, voltando o olhar para dentro de si. No começo, poderá se confundir e se perder com os desafios desta nova fase.

As práticas espirituais serão essenciais para que consiga ter mais consciência dos medos e das aflições que habitam dentro de você. Será o momento de nutrir a autoestima, de se olhar com amorosidade, de compreender os seus sentimentos e de cuidar da aparência.

Gêmeos

Previsão da semana para o signo de Gêmeos (Imagem: Shumeta | Shutterstock)

Você viverá uma fase voltada para a carreira. Apesar da possibilidade de receber reconhecimento, também poderá se deparar com algumas confusões. Portanto, busque ter muita clareza sobre as suas intenções, pois poderão te interpretar de forma equivocada. Tenha cuidado com propostas profissionais, com a fala de outras pessoas e com a tendência a fofocas.

Para quem trabalha com artes ou com espiritualidade, esta poderá ser uma boa semana. Na vida financeira, o momento será propício para batalhar pela independência material e conquistar um pouco mais de estabilidade. Entretanto, ainda haverá a predisposição a gastar de maneira impulsiva.

Câncer

Semana favorável para a realização de sonhos. Você contará com uma dose extra de autoconfiança e coragem para batalhar pelo que deseja. Além disso, os caminhos poderão se abrir, fazendo com que tudo flua da melhor forma possível.

Apesar dessa energia positiva, poderá se empolgar demais e ter sua visão distorcida, o que fará com que se aventure em caminhos duvidosos. Na vida afetiva, você tenderá a se deparar com sentimentos incômodos que afloram dores do passado. Com isso, poderá duvidar da sua capacidade e ter atitudes radicais. Tome cuidado e tente equilibrar essa tendência.

Leão

Você enfrentará um período desafiador nesta semana. Será preciso lidar com o lado obscuro da sua alma, o que lhe despertará alguns desconfortos. Apesar dos desafios, este será um ciclo importante para enfrentar as suas sombras. Você precisará se desapegar de situações nocivas com coragem e consciência. No entanto, ao longo desse processo, você tenderá a se martirizar por suas dores e traumas, em vez de buscar uma solução para tais sentimentos. Aproveite que estes dias serão favoráveis para o autoconhecimento e busque caminhos que contribuam para isso.

Virgem

A tendência é que você continue impaciente quando o assunto for respeitar o tempo do outro. Todavia, também tenderá a lutar para conseguir trazer mais equilíbrio e harmonia à relação, compreendendo as necessidades alheias. Haverá a possibilidade de uma compreensão excessiva com os desejos da outra pessoa, deixando de lado o que é importante para você. Portanto, atente-se a essa questão e procure encontrar o equilíbrio. Você terá a chance de acolher suas dores com amorosidade. Além disso, haverá a oportunidade de escolher caminhos interiores que ajudem a eliminar os sentimentos nocivos.

Libra

Previsão da semana para o signo de Libra (Imagem: Shumeta | Shutterstock)

Você buscará mais harmonia e equilíbrio em suas relações. Apesar de já ser algo bem presente, você experimentará um foco maior nesse setor. Será o momento de trazer luz para o relacionamento, reconhecendo as necessidades de ambos e encontrando a real estabilidade.

A vontade de estar com alguém ficará mais evidente. Entretanto, isso merece cautela, pois poderá se envolver rápido na busca por preencher o sentimento de carência. Cuidado para não ficar muito dependente da pessoa amada. Outro movimento importante será a busca por realização na vida profissional. Você terá muita coragem para batalhar pelo que deseja para o futuro.

Escorpião

Seus sonhos e o desejo de conhecimento alcançarão um ponto alto nesta semana. Chegou a hora de se aventurar em uma descoberta sobre si, investindo no autoconhecimento e batalhando para que suas verdades possam lhe trazer crescimento.

Estes dias serão especialmente favoráveis para professores universitários e para quem trabalha na área de desenvolvimento pessoal e filosofias de vida. No entanto, apesar das boas energias, você entrará em um período no qual sua rotina e sua saúde precisarão de atenção. Será importante se organizar para conseguir cumprir seus deveres e necessidades cotidianas, mas sem deixar de lado seus propósitos.

Sagitário

Previsão da semana para o signo de Sagitário (Imagem: Shumeta | Shutterstock)

Você viverá um período de conexão com a sua essência. Ao mesmo tempo em que poderá experimentar um desejo maior de se posicionar de maneira firme em algumas situações, também evitará entrar em conflitos. Apesar de serem duas tendências controversas, elas te ajudarão a não ser tolerante demais e evitarão que entre em disputas de ego desnecessárias.

Na vida cotidiana, você vivenciará uma fase propícia para trazer mais harmonia à sua casa e ao ambiente de trabalho. A semana será favorável para o desenvolvimento de uma espiritualidade que te traga alegria interior.

Capricórnio

Você enfrentará um período de grande tensão no ambiente familiar, com tendência a desentendimentos e confusões. Os ânimos poderão estar exaltados e ocasionar dificuldade na comunicação. Para lidar com isso, será importante que cada um se interiorize e busque compreender os próprios incômodos.

Suas emoções tendem a oscilar. Ao mesmo tempo em que sentirá a necessidade de resolver suas pendências sem ajuda, também perceberá a importância que o apoio dos seus entes queridos tem em sua vida. Outra tendência é a de se apaixonar com facilidade. Entretanto, a insegurança e o medo da rejeição poderão aflorar, abalando a sua autoestima.

Aquário

A partir desta semana, sua rotina ficará bem movimentada. Você poderá contar com uma dose extra de vitalidade para os seus dias. Entretanto, todo esse entusiasmo poderá fazer com que se envolva em muitas atividades, o que irá te sobrecarregar. Portanto, procure gerenciar bem o seu tempo.

No seu lar, as relações familiares poderão passar por um período harmônico. Contudo, alguns desafios também estarão presentes. Você poderá se deparar com uma ferida antiga que precisa ser harmonizada. Por fim, o momento será propício para o contato social e para os estudos. Haverá a necessidade de trocar informações e conhecer pessoas novas.

Peixes

Será o momento de cuidar das finanças e de tudo aquilo que tem valor para você, tanto de forma material quanto espiritual. Será um período importante para perceber como tem lidado com as suas conquistas e para compreender como a segurança financeira pode lhe gerar estabilidade emocional. Procure ter cautela com os seus gastos, pois, na intenção de preencher um vazio emocional, poderá comprar coisas de que não precisa.

No setor afetivo, os dias serão movimentados. Poderá surgir uma grande vontade de circular por novos lugares e conhecer pessoas. Caso opte por esse caminho, terá a chance de criar uma rede de afeto mais ampla e flexível.

Por astróloga Thaís Mariano