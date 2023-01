Horóscopo mensal: previsão completa de fevereiro para os 12 signos

Astróloga explica como será o segundo mês de 2023 para cada nativo do zodíaco

O mês começa com o Sol no signo de Aquário e em quadratura com Urano. Isso indica um período de mudanças necessárias, mas que podem gerar tensão. Depois, o Astro-Rei entra em conjunção com Saturno, acalmando os ânimos e mostrando que o ideal é desacelerar e se organizar com consciência e maturidade.

Influência de Vênus no amor e nas finanças

Vênus e Marte iniciam o mês formando uma quadratura que mostra tendência a paixões e ações impulsivas. Tais emoções poderão gerar conflitos e desentendimentos.

Depois, Vênus entra em conjunção com Netuno, o que favorecerá os movimentos artísticos, mas também poderá causar frustrações nos relacionamentos. Ao final do mês, Vênus e Júpiter entrarão em conjunção, indicando um momento mais leve e com bons ventos para a vida financeira.

Cuidado com a comunicação

Por volta da metade do mês, Mercúrio passará por uma conjunção com Plutão. Esse movimento será favorável para ressignificar, de forma consciente, dores e traumas do passado. No final do mês, Marte em Gêmeos entrará novamente em quadratura com Netuno. Como Gêmeos é o signo que rege a comunicação, esse movimento aponta uma propensão ao aumento de fake news.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essa energia de forma mais ou menos intensa, de acordo com a maneira como ela interage com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Signo de Áries (Imagem: Shutterstock)

ÁRIES (21/03 a 20/04)

Amor

No início do mês, você enfrentará um processo de encerramentos na vida afetiva. Será o momento de fazer um balanço de tudo o que viveu no último ano, encerrar o que for preciso, rever seus comportamentos e optar por caminhos mais saudáveis.

Ao longo deste período, é possível que você tenha dificuldade para se posicionar com clareza. Portanto, procure silenciar a mente e mergulhar dentro de si. A arte também poderá ser uma boa ferramenta para te auxiliar nestes dias. Em seguida, uma fase com potencial para ser alegre e harmoniosa terá início em sua vida.

Trabalho

Aproveite o início do mês para trabalhar em grupo e se conectar com pessoas que possam contribuir com a sua realização profissional. Busque, também, dar andamento a projetos coletivos e se conectar mais com seus propósitos e ideais. Por volta da metade do mês, procure se recolher, resguardar suas energias e organizar alguns projetos individuais. Por fim, tente fazer um balanço consciente do seu caminho no último ano, refletindo sobre o que será preciso finalizar.

Família

Neste mês, você poderá passar bons momentos em família. Será um período importante para cuidar da casa e das relações familiares. Haverá uma certa harmonia no ambiente, favorecendo a resolução de conflitos e dando oportunidades para falar sobre segredos que precisam ser esclarecidos. Bom período para viajar e se divertir com entes queridos. Contudo, apesar das boas energias, é possível que algumas situações familiares entrem em oposição à sua realização profissional. Portanto, busque o equilíbrio interior para resolver tais obstáculos.

TOURO(21/04 a 20/05)

Amor

O início do mês será um período favorável para se libertar de padrões e comportamentos ultrapassados. Será necessário ter coragem e determinação para mostrar quem realmente é. Ainda nesta fase, é possível que você se iluda em alguma relação, especialmente se não tiver clareza sobre o que deseja. Portanto, procure se recolher e tente observar o que aprendeu com as mudanças e as vivências dos últimos meses.

Trabalho

O período de grandes realizações na vida profissional se estenderá até o início deste mês. Haverá a possibilidade de ganhar mais reconhecimento por seu empenho e trabalho. Entretanto, apesar das boas energias, poderão ocorrer algumas mudanças repentinas. Por mais que elas sejam desconfortáveis e te impulsionem a algo inesperado, essas transformações vêm para te alinhar ainda mais a seus propósitos de vida. Portanto, se abra para elas. Por fim, o momento será favorável para trabalhar com grupos que compartilham os mesmos ideais que os seus.

Família

Você continuará a enfrentar uma fase importante para ressignificar sensações e atitudes no ambiente familiar. Agora, entretanto, poderá contar com mais clareza e senso de realidade ao analisar o que as vivências com os seus familiares lhe trazem. Além disso, terá mais maturidade para lidar com os sentimentos que surgirem. O período também será favorável para harmonizar a relação com alguns homens da família, bem como para entender o que eles significam para você.

GÊMEOS(21/05 a 20/06)

Amor

Neste mês, você direcionará mais energia à vida afetiva. Será um bom momento para ter clareza sobre o que quer em um relacionamento e sobre o que deseja construir com alguém. Se já estiver em uma relação, poderá ser uma boa oportunidade para assumir um compromisso mais sério. O desejo romântico estará muito presente no início do mês. Depois, você entrará em uma fase propícia para alinhar os seus ideais com os do seu par ou para encontrar alguém que faça diferença em sua vida.

Trabalho

Você terá a oportunidade de trabalhar com mais amor ou encontrar um trabalho que ame. O momento será propício para harmonizar a vida profissional e realizar parcerias de sucesso. Portanto, aproveite esta oportunidade! Depois, por volta da metade do mês, atente-se aos eventos que poderão surgir. Isso porque você terá a chance de ganhar reconhecimento por sua dedicação na carreira e de se aproximar de seus superiores ou de pessoas que admira profissionalmente.

Família

Neste mês, você sentirá a necessidade de se recolher e de entrar em contato com a própria companhia. Isso poderá ocorrer devido ao desconforto causado por algum membro da família que se comporta de forma autoritária e conservadora, lhe causando uma sensação de cobrança e limitação. Se esse for o caso, busque ter mais clareza sobre os sentimentos que surgirem. Desse modo, poderá ressignificar suas vivências e aprender a estabelecer os limites necessários nas relações familiares.

Signo de Câncer (Imagem: Shutterstock)

CÂNCER (21/06 a 21/07)

Amor

Neste mês, você terá o desejo de se aventurar na vida afetiva. Se já estiver em um relacionamento, o momento será propício para viagens, estudos, práticas de esporte, entre outras atividades que tragam alegria ao casal. Caso esteja solteiro(a), haverá a oportunidade de se apaixonar durante uma viagem ou por alguém de outra cultura. De modo geral, o seu prazer estará ligado a programas que lhe tragam descontração, leveza e a sensação de experimentar o mundo.

Trabalho

Você viverá um período próspero nas relações financeiras e profissionais. Poderão surgir oportunidades de crescimento, viagens e novas aventuras na carreira. Aproveite este momento para se arriscar e se dedicar aos seus propósitos com alegria e esperança. Entretanto, será preciso uma dose de cautela a fim de evitar gastos exagerados. Além disso, atente-se ao excesso de otimismo, pois ele poderá desviar o seu foco, te levando a prejuízos.

Família

Neste mês, você se aprofundará mais nas relações familiares. Com isso, poderá se tornar mais consciente da importância da presença e do apoio das pessoas que ama. Poderá também perceber como algumas de suas conexões no ambiente familiar impactam sua visão e sua forma de agir. Portanto, esta fase permitirá que você compreenda em quais situações deve agir só e em quais precisará do apoio da família para se sentir confiante.

LEÃO (22/07 a 22/08)

Amor

Neste mês, você enfrentará um período desafiador na vida afetiva. Isso porque entrará em contato com dores e feridas causadas por antigos relacionamentos. Também poderá se deparar com medos e tabus relacionados a sua sexualidade e a outros assuntos que são desconfortáveis para você. Por mais que seja difícil, procure aproveitar este momento para olhar com mais carinho e amor para si e para tudo aquilo que já viveu. Desse modo, poderá compreender quais lições suas vivências lhe trouxeram.

Trabalho

Este mês será propício para realizar parcerias de trabalho que te ajudem a brilhar mais. Entretanto, ao longo do processo, é possível que se esqueça um pouco de si. Portanto, procure colher os frutos da sua dedicação, agradecendo a quem te auxiliou, mas sem se desvalorizar. Ainda nesta fase, poderão ocorrer algumas mudanças e, até mesmo, rompimentos profissionais. Abrace essas transformações, pois elas te levarão a novas oportunidades de crescimento.

Família

Este será um mês importante para organizar sua rotina com os familiares. Será o momento de estabelecer os limites necessários e deixar a relação mais clara, abordando os pontos que mais lhe incomodam. Você também terá a oportunidade de ressignificar muitas situações vividas, desenvolvendo um olhar mais realista e prático. De modo geral, esta será uma fase desafiadora no ambiente familiar. Sendo assim, procure ter cautela e não se deixe abater.

VIRGEM (23/08 a 22/09)

Amor

Neste mês, você se envolverá mais com a vida afetiva. Terá mais abertura e facilidade para escutar e compreender as necessidades do outro, assim como para perceber o que espera de um relacionamento. O início do mês será propício para harmonizar a vida amorosa. No entanto, tome cuidado para não se iludir com alguém ou criar expectativas muito elevadas, pois a frustração poderá ser grande.

Trabalho

No início do mês, você terá a oportunidade de se organizar no trabalho, o que lhe trará satisfação e alegria. Ainda nesta fase, poderá receber uma promoção, um aumento ou, até mesmo, o reconhecimento de colegas e superiores. Haverá mais disposição e alegria para realizar tarefas rotineiras. Por volta da metade do mês, você viverá momentos mais cansativos e pessimistas. Por isso, será importante se dedicar com firmeza, mas sempre compreendendo os próprios limites.

Família

Neste mês, você perceberá a importância das relações familiares na sua segurança e na formação dos seus valores. Ao mesmo tempo em que essa percepção lhe deixará mais confortável, ela também fará com que compreenda as limitações e os bloqueios causados pelos valores ultrapassados e restritivos da sua família. Ainda nesta fase, é possível que algum familiar tenha problemas de saúde e precise de uma ajuda financeira.

Signo de Libra (Imagem: Shutterstock)

LIBRA (23/09 a 22/10)

Amor

Você terá a oportunidade de vivenciar uma rotina mais amorosa em casal. Será um bom momento para que vocês resolvam questões práticas da vida e, com isso, consigam reservar um tempo maior para o lazer. Perceberá como as demonstrações de afeto podem se manifestar nos pequenos detalhes do cotidiano. A partir da metade do mês, o período será ideal para encontrar mais harmonia dentro da relação. Contudo, ainda será necessário atentar-se a algumas expectativas, pois elas poderão ser surreais.

Trabalho

No início do mês, você viverá um período de maior conexão com seus dons. Aproveite este momento para se valorizar na vida pessoal e profissional. Em seguida, você entrará em uma fase favorável para encontrar a alegria em sua rotina de trabalho. Entretanto, é possível que haja uma autocobrança excessiva. Portanto, atente-se a isso e busque o equilíbrio entre o lazer e a carreira.

Família

Neste mês, a tendência é que as relações familiares passem por uma fase transformadora. Alguns desconfortos e mal-entendidos virão à tona apenas para serem ressignificados. Você também poderá se deparar com a manifestação de feridas antigas. Não fuja dessas dores e busque o autoconhecimento visando compreender as lições que as vivências dolorosas podem trazer. Por fim, é possível que ocorra a perda ou o adoecimento de um parente

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Amor

No início do mês, você viverá uma fase movida pela paixão. A tendência é que se envolva de forma rápida e intensa, sem analisar com clareza se é realmente o que deseja e se a outra pessoa está na mesma sintonia que você. Tome cuidado, pois essas ações precipitadas e impulsivas poderão te levar a grandes frustrações. A partir da metade do mês, os momentos serão mais tranquilos. Você terá a oportunidade de perceber, de forma consciente, o que realmente quer.

Trabalho

Você enfrentará uma fase na qual tentará regular o seu ego. Contudo, isso poderá te levar a não confiar em si e se desvalorizar. Portanto, procure voltar a atenção às suas qualidades, buscando fortalecê-las. Desse modo, poderá utilizá-las na vida profissional. Após a metade do mês, os desafios serão amenizados. Você terá mais facilidade para reconhecer e aproveitar o seu brilho pessoal dentro da carreira.

Família

Seu lar ficará mais movimentado este mês. É possível que ocorram encontros familiares, viagens para visitar parentes e mais interações de forma geral. Poderá ter a oportunidade de conversar com a família sobre momentos vividos que foram traumáticos. A tendência é que você esteja mais flexível para ouvir o outro e refletir sobre algumas situações do passado. No final das contas, essa flexibilidade te ajudará a compreender melhor as próprias dores e feridas.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Amor

No início do mês, haverá necessidade de criar mais intimidade com o seu par. Será um período importante para fortalecer o vínculo e a sexualidade entre vocês. Depois, os dias serão propícios para curtirem a vida juntos. Se não estiver em um relacionamento, poderá apresentar uma tendência maior a se apaixonar e a querer ter alguém para compartilhar os bons momentos. Ainda nesta fase, seu brilho pessoal estará em alta, atraindo a atenção alheia.

Trabalho

No início do mês, o momento será propício para as negociações. Você terá mais habilidade para expressar suas opiniões e mais flexibilidade para ouvir o outro. Além disso, também tenderá a se abrir a novas oportunidades. Aproveite para ouvir a sua intuição e sair da zona de conforto, se arriscando em diferentes caminhos. Busque também focar seus objetivos, pois assim colherá bons resultados. Por fim, apesar das boas energias, é possível que ocorram situações que te levem a gastos inesperados.

Família

Este será um mês importante para iluminar e compreender os benefícios das relações familiares na sua vida. Será o momento de revisitar memórias do passado e criar vivências agradáveis na companhia de seus entes queridos. Apesar das boas energias deste período, você poderá se deparar com alguns desafios, especialmente com familiares mais velhos. Procure agir com maturidade visando superar essas situações.

Signo de Capricórnio (Imagem: Shutterstock)

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Amor

Neste mês, você buscará intimidade e companheirismo na vida afetiva. A segurança emocional será algo muito importante neste período. Ainda neste mês, haverá a oportunidade de olhar para o seu passado de forma mais afetuosa, compreendendo que algumas vivências lhe trouxeram maturidade. Atente-se apenas a um possível excesso de cuidado com o outro e à tendência a dramas para conseguir o que deseja.

Trabalho

Você buscará ampliar a sua rede de contatos profissionais neste mês. Haverá uma forte tendência a sair da rotina e procurar novos ares. No entanto, as obrigações do seu trabalho serão um empecilho para que consiga se movimentar da forma que deseja. Portanto, será preciso lidar com a frustração que isso lhe trará.

Ainda nesta fase, haverá a necessidade de aprimorar suas habilidades. Contudo, é possível que não consiga realizar tudo o que quer. Mas não se preocupe, com foco e dedicação, poderá alcançar um bom resultado em uma área específica.

Família

Neste mês, você perceberá a importância das relações familiares para sua rotina, segurança emocional e escolhas pessoais. O momento será perfeito para harmonizar essas conexões e situações traumáticas do passado. Aproveite seu olhar mais compreensivo e apaziguador a fim de mediar conflitos no ambiente familiar, deixando o local mais equilibrado.

AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Amor

No início do mês, você viverá um período voltado à conexão com os seus valores e com tudo aquilo que lhe traz segurança. Para você, será importante sentir segurança ao lado do seu par ou encontrar alguém que lhe passe essa sensação. Atente-se a um possível excesso de gastos que pode vir a ter na tentativa de agradar ao outro. Por fim, a partir da metade do mês, os dias serão favoráveis para realizar atividades diferentes em casal e estar ao lado dos amigos.

Trabalho

No início do mês, você sentirá a chegada de novos caminhos na vida profissional. Será mais fácil ganhar reconhecimento por suas conquistas e dedicação. Este também tende a ser um bom momento para contar com uma dose extra de coragem e, com ela, realizar as mudanças necessárias na carreira. Em seguida, será um período mais calmo, no qual haverá a necessidade de colocar os pés no chão. Será preciso se dedicar à vida financeira, tomando consciência das melhores maneiras de encontrar estabilidade.

Família

Este tende a ser um mês transformador nas relações familiares. Haverá a oportunidade de trazer um olhar mais maduro para feridas antigas que não foram cicatrizadas. Você sentirá, de forma mais intensa, as vivências traumáticas e todas as dores que elas lhe trazem. Apesar do desconforto que o momento trará, tudo isso ocorrerá para que você ressignifique as situações do passado. Ainda nesta fase, será preciso cuidar ou ajudar financeiramente um membro da família.

PEIXES (20/02 a 20/03)

Amor

No início do mês, com sua autoestima em alta, você irá exalar beleza e atrair atenção. Será o momento perfeito para contar com uma dose extra de autoconfiança e desfrutar do amor-próprio. Ainda nesta fase, você poderá ficar mais consciente do que deseja em um relacionamento. Também poderá ter mais facilidade para estabelecer os limites necessários na relação. Tenha cuidado apenas ao se envolver demais em certas paixões, pois elas poderão ser passageiras.

Trabalho

Você passará por um ciclo de finalizações neste mês. Será importante realizar um balanço de suas realizações profissionais e do caminho que deseja seguir. É possível que o início do mês seja um período um pouco estranho no trabalho. Logo, o mais recomendado é que interiorize essa situação e busque respostas no seu inconsciente. Por fim, quando o Sol estiver próximo de ingressar no signo de Peixes, você entrará em uma fase mais favorável. Haverá a possibilidade de dar andamento aos seus projetos com mais clareza.

Família

Este mês será um período delicado no ambiente familiar. Afinal, existe uma forte tendência a conflitos e desentendimentos. Os ânimos estarão mais exaltados, e as emoções, mais intensas. A disputa por poder e espaço poderá ser a grande influenciadora dessas discussões. Portanto, para lidar com tudo isso, procure ter cautela e tente se posicionar de forma assertiva, evitando, assim, que invadam o seu espaço.

Por astróloga Thaís Mariano