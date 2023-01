Horóscopo Chinês: veja as tendências para o ano do Coelho

Ano-Novo Chinês inicia em janeiro e regente energético indica um período de observação e colheita

O Coelho é o animal regente de 2023, que inicia no dia 22 de janeiro, de acordo com o calendário lunar. Por conta de algumas características desse animal, é possível prever, de forma geral, alguns aspectos deste ano. O signo do Coelho é voltado às grandes calmarias da vida e prefere tranquilidade, harmonia, boas conversas, momentos de descanso, boa comida e bebida.

“Considerado um dos signos mais afortunados, ele tem a graciosidade natural na sua conduta e modo de ação. Traz, na maioria das vezes, um julgamento sensato das coisas mais cotidianas, por isso a diplomacia é evidente”, conta Adriana Di Lima, consultora e professora de Astrologia Oriental Chinesa.

Dependendo do seu signo no Zodíaco Chinês, as suas afinidades e desavenças para este novo ano serão resultado da sua ligação com o Coelho. “No Ano-Novo Chinês 2023, o ano do Coelho nos trará essas características muito presentes no nosso dia a dia”, comenta Yara Vieira, astróloga do Astrocentro. Segundo ela, precisaremos entender a nossa personalidade e como ela será influenciada por esse signo.

Coelho influenciará o setor amoroso em 2023 (Imagem: Shutterstock)

Vida amorosa terá grande importância

O Coelho é muito relacionado à paixão. Por conta disso, as relações afetivas/amorosas terão uma grande importância neste período. Para esse signo, a presença do amor é fortíssima e prioritária, por isso ele gosta de ser muito “mimado”. Contudo, essa inclinação afetiva presente poderá levar a assuntos mais espinhosos, como infidelidade, sentimento de posse, egoísmo constante e ciúmes em excesso.

Por essa razão, os demais nativos precisarão ter muito cuidado e paciência nesse campo da vida. Além disso, é importante tentar não deixar a impulsividade tomar conta dos sentimentos, pois essa intensidade uma hora poderá passar e gerar arrependimento.

Ano para observação e colheita

Com o Coelho regendo 2023, as tendências serão de observação e colheita. “Assim como parte do que vivemos no ano de 2022, a observação é necessária, mas não fique parada(o)! Há indícios de que será um ano de colheitas e boas realizações, em que o juízo de bom caráter e a boa aventurança do Coelho trarão bons resultados, desde que você saiba onde procurar”, comenta Yara Vieira.

É como a velha história de procurar na “toca certa” para encontrar vários coelhos! Aqueles que são do signo do Coelho no Horóscopo Chinês, irão se alinhar muito bem com as características de conforto. Por isso, vale aproveitar bem esse momento!

Por Julia Vitorazzo e Redação EdiCase