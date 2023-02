Descubra como a Lua influência o seu signo

Astróloga explica como esse astro interfere na personalidade das pessoas

Na astrologia, a Lua é uma das bases da personalidade. O planeta representa o passado, a memória, os instintos e os sentimentos. É o astro que rege o signo de Câncer, fica exilado em Capricórnio, se exalta em Touro e tem a queda em Escorpião. A seguir, a astróloga Bárbara Christan explica como esse astro age em cada signo e como isso interfere na personalidade das pessoas.

Áries

A Lua em Áries torna o nativo impaciente. É o tipo de pessoa que reage imediatamente aos acontecimentos. É movida pelo prazer de fazer o que gosta. Toma a iniciativa quando algo mexe com seus sentimentos. É nervosa, inconstante e gosta de aventuras e adrenalina.

Touro

A pessoa faz tudo no ritmo dela, que é um pouco mais lento. Costuma gostar de coisas belas, caras e de qualidade. Pode ser um pouco preguiçosa e não se abala facilmente.

Pessoas com a Lua em Gêmeos são falantes (Imagem: Shutterstock)

Gêmeos

É uma pessoa falante. Precisa inserir a comunicação em tudo o que faz. Gosta de falar sobre si e sobre todos os assuntos do momento. É curiosa e inteligente, mas pode ter pouco foco e persistência.

Câncer

Lua domiciliada, ou seja, a pessoa expressa seus sentimentos mais facilmente. É extremamente sentimental. Tem uma relação muito forte com a mãe e pode ter habilidades com o ocultismo. É muito sensível. Está sempre em contato com as próprias emoções.

Leão

É uma pessoa enérgica, autoconfiante e aprecia o belo. Usa a criatividade no dia a dia e gosta de estar em evidência. Tende a ser autocentrada e um tanto egoísta, caso não trabalhe a generosidade do signo.

Virgem

Costuma ser uma pessoa um pouco fria, muito organizada, prática e racional. Gosta de tudo do jeito certo (do dela, de preferência). Sempre tenta organizar os sentimentos e refletir sobre eles para saber como agir melhor e se aprimorar.

Pessoas com a Lua em Libra gostam de ajudar os outros (Imagem: Shutterstock)

Libra

É uma pessoa emotiva, de grande sensibilidade, gosta de ajudar os outros e preocupa-se com o bem-estar de todos. Trata todos com igualdade. É muito voltada ao romance. Pode ser bastante indecisa.

Escorpião

É uma pessoa intensa. Precisa de um tempo sozinha para refletir e se regenerar. Gosta de conversas, vivências e análises profundas do seu ser. Precisa de terapia e exercício físico para extravasar toda a emoção profunda que carrega.

Sagitário

É uma pessoa expansiva e aventureira. Gosta de viajar e conhecer novos lugares. Fica feliz quando está aprendendo sobre novas culturas, religiões e filosofias de vida. Tem muitos amigos e gosta de sair. Quer estar em todos os lugares ao mesmo tempo.

Capricórnio

A Lua não se sente confortável em Capricórnio. A pessoa tem dificuldade para lidar com os sentimentos e para expressá-los. Isso pode torná-la mais fria e calculista. Pode se importar mais com dinheiro e coisas materiais, criando um muro em volta de si.

Pessoas coma a Lua em Aquário são interessadas por causas humanitárias (Imagem: Shutterstock)

Aquário

São pessoas comunicativas e que se sentem bem em grupo. Interessam-se por causas humanitárias, têm ideologias fixas e sempre pensam diferente dos demais. São os rebeldes com causa.

Peixes

Pessoa muito sensível. Gosta de misticismo, é levada pelo inconsciente e precisa trabalhar a realidade, senão vive no mundo da Lua. Os desastres e a negatividade fazem mal a ela, por isso precisa recarregar as energias perto da natureza.