Conheça 10 raças de cachorros de médio porte

Confira as principais características e a personalidade desses animais

Cachorros de médio porte são aqueles que possuem tamanho que fica entre os cães de pequeno e grande porte. Esses animais podem variar bastante em relação ao peso, à altura e ao comprimento, mas geralmente pesam de 15 a 25 kg e medem de 35 a 55 cm.

Costumam ser bastante ativos, mas também podem viver em ambientes menores, como apartamentos, desde que façam atividade física diariamente. Em geral, são leais, inteligentes, afetuosos e se adaptam facilmente a diferentes tipos de famílias e estilos de vida.

1. Beagle

É um animal ativo e carinhoso, o que o torna uma excelente companhia para famílias com crianças. Além disso, é muito inteligente e fácil de treinar. É conhecido por seu faro aguçado e por sua habilidade de seguir o rastro de presas por longas distâncias. O beagle também é muito sociável e adora brincar, sendo excelente companheiro para outros cães. Pode ter problemas com sobrepeso se não receber exercícios adequados e uma dieta balanceada.

Border collie (Imagem: Elayne Massaini | Shutterstock)

2. Border collie

É uma raça muito conhecida pela inteligência e pelas habilidades como cão pastor. Originária da Escócia e da Inglaterra, geralmente apresenta pelagem preta e branca, mas também pode ter outras cores. O border collie é extremamente ativo, por isso necessita de bastante exercício físico para se manter saudável e feliz. É muito leal e dedicado ao tutor, além de sociável com outros cães e pessoas – desde que seja socializado quando filhote.

Cocker spaniel (Imagem: otsphoto | Shutterstock)

3. Cocker spaniel

É uma raça conhecida pela beleza e docilidade. Tem pelos longos que precisam de escovação diária. É muito inteligente e fácil de treinar, além de ser ótimo companheiro para todas as idades. Adora brincar e se exercitar, sendo uma ótima companhia para quem gosta de praticar atividades físicas com o animal de estimação. É muito carinhoso e leal ao tutor. Além disso, possui uma personalidade afetuosa e amigável com outras pessoas e animais.

Dálmata (Imagem: Alexander Hagseth | Shutterstock)

4. Dálmata

O dálmata é conhecido pela aparência marcante, com manchas pretas espalhadas por todo o corpo branco. É um animal muito ágil e capaz de correr longas distâncias. É muito inteligente e amigável, ou seja, excelente companheiro para toda a família. No entanto, pode ser bastante teimoso, o que requer paciência e dedicação na hora de treiná-lo. Se bem socializado desde filhote, pode conviver muito bem com outros animais de estimação e crianças.

Golden retriever (Imagem: Olena Brodetska | Shutterstock)

5. Golden retriever

É uma das raças mais populares para companhia. Conhecido pela aparência elegante e pelagem dourada, este cão é extremamente amigável, carinhoso e inteligente. Seu temperamento alegre e sociável faz com que se dê bem com outros animais e pessoas de todas as idades. Inclusive, é um ótimo animal de estimação para famílias com crianças. O golden retriever tem uma energia inesgotável, adora brincar e fazer exercícios físicos, por isso precisa de muito espaço e atividades para se manter saudável e feliz.

Husky siberiano (Imagem: Wirestock Creators | Shutterstock)

6. Husky siberiano

Tem pelagem densa e macia, com cores variando do preto ao branco, e seus olhos são sempre azuis ou heterocromáticos. Ele é um animal muito ativo e independente, adora correr e explorar o ambiente. Além disso, é bastante sociável e amigável com pessoas e outros animais. Inclusive, é um excelente companheiro de brincadeiras para as crianças. O husky siberiano é bastante inteligente e de fácil adestramento, porém precisa de atividades físicas regulares para se manter saudável e feliz.

Labrador retriever (Imagem: sanjagrujic | Shutterstock)

7. Labrador retriever

Esse cão tem personalidade afetuosa, inteligência e habilidade para se adaptar a diferentes ambientes. Tem pelagem densa e brilhante, geralmente nas cores preta, amarela ou marrom. É muito amigável, gentil e leal, o que o torna excelente companheiro para crianças e famílias. É muito ativo e adora se exercitar, então precisa de bastante espaço para correr e brincar. Além disso, é inteligente e aprende com facilidade.

Pastor alemão (Imagem: ANNA TITOVA | Shutterstock)

8. Pastor alemão

É um animal inteligente, leal e corajoso, bem como um excelente companheiro para atividades físicas. É bastante afetuoso e carinhoso com os tutores, mas também pode ser reservado com estranhos. No geral, o pastor alemão é capaz de se adaptar a diferentes tipos de ambientes e estilos de vida, desde que seja treinado e socializado quando filhote.

Shar-pei (Imagem: Ricantimages | Shutterstock)

9. Shar-pei

É uma raça oriunda da China e que se destaca pelas características físicas únicas. Tem o corpo compacto e robusto, com cabeça grande e rugas que lhe dão um aspecto peculiar. A pelagem é curta e áspera ao toque, com variações de cores que vão do preto, marrom, creme, até o azul. Além disso, é conhecido por ser um cão independente e de temperamento forte, porém que se mostra fiel e protetor ao tutor. É um cachorro afetuoso e amigável; adora brincar e estar perto das pessoas.

Vira-lata caramelo (Imagem: danirmgm | Shuttetstock)

10. Vira-lata caramelo

O vira-lata caramelo é um dos cachorros mais populares no Brasil. Ele tem pelagem marrom-claro, que pode variar em tonalidades de acordo com o animal. Geralmente, tem o corpo forte e ágil, o que o torna excelente companheiro para caminhadas e atividades físicas. É inteligente e afetuoso, além de extremamente leal e protetor. A personalidade alegre e brincalhona faz com que ele seja um excelente animal de estimação para famílias com crianças.