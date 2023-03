Ano-Novo Astrológico: confira as tendências para 2023

Astrólogo explica como o evento irá influenciar nossas vidas e todo o planeta

O Ano-Novo Astrológico é um momento muito importante no calendário astrológico, marcado pelo ingresso do Sol no primeiro grau de Áries. Este evento marca o início de um novo ciclo, que tem uma forte influência em nossas vidas e em todo o planeta. Para entender melhor o que isso representa e o que esperar em 2023, conversamos com o astrólogo Ravi Vidya. Confira!

O que é o Ano-Novo Astrológico?

Segundo Ravi Vidya, é um momento em que as energias cósmicas estão mais intensas e propícias para o início de novos projetos e empreendimentos. “É um momento de renovação e recomeço, em que podemos nos livrar do que não nos serve mais e nos concentrar no que realmente importa”, explica o astrólogo.

Sol em Áries dá início ao novo ciclo

O ingresso do Sol em Áries, em 20 de março de 2023, marcará o início do Ano-Novo Astrológico. Para Ravi Vidya, este será um ano de grandes mudanças e transformações, tanto pessoais quanto globais. “Vemos muitos aspectos astrológicos importantes para este ano, que podem trazer grandes desafios, mas também grandes oportunidades”, afirma.

Ano-Novo Astrológico de 2023 trará transformações e importantes lições (Imagem: Tortoon | Shutterstock)

O que esperar do Ano-Novo Astrológico de 2023?

Durante o Ano-Novo Astrológico de 2023, teremos vários trânsitos planetários importantes, que trarão transformações profundas em nossas relações pessoais e financeiras. Além disso, Saturno e Júpiter estarão retrógrados em diferentes momentos, o que pode levar a atrasos e obstáculos. “Esses trânsitos planetários podem nos desafiar, mas também podem nos ensinar valiosas lições sobre paciência e perseverança”, diz o astrólogo.

Período de mudanças e inovações

Outro aspecto importante é a posição de Urano em Touro, que pode trazer grandes mudanças em questões financeiras e de valores. Ravi Vidya aconselha as pessoas a estarem preparadas para o inesperado e a manter um plano de backup. “Urano é um planeta de mudança e inovação, e podemos esperar surpresas e reviravoltas ao longo do ano”, explica o profissional.

Conquistar os objetivos é a palavra-chave deste ciclo

Em resumo, o Ano-Novo Astrológico de 2023 será de grandes mudanças e transformações, com desafios e oportunidades em igual medida. Ravi Vidya recomenda estar aberto a mudanças, manter uma atitude positiva e perseverar em objetivos. “Este é um ano para se concentrar em metas e trabalhar para construir um futuro melhor para nós mesmos e para o mundo”, finaliza o astrólogo.

Por Ana Nascimento