5 parques aquáticos para curtir o verão

Com atrações diversas, parques aquáticos são excelentes opções para curtir os dias quentes

A estação mais quente do ano já está por aqui. E para aqueles que não gostam de praia, ou que gostam, mas querem diversificar os passeios, uma ótima opção é aproveitar o período em algum dos vários parques aquáticos existentes pelo país. Com atrações para todas as idades e espaços que agradam a adultos e crianças, não vai faltar diversão. Confira a nossa lista!

1. Beach Park (Aquiraz – CE)

Um dos parques aquáticos mais famosos do país, o Beach Park se destaca na região Nordeste e se tornou importante para o turismo da região. Conta com uma estrutura de mais de 200.000 m² que engloba, além do parque aquático, três resorts, um hotel, Restaurante de Praia e a Vila Azul do Mar, um espaço de serviços e convivência.

Localizado a 17 km de Fortaleza, em uma belíssima área à beira-mar, o parque atrai turistas brasileiros e estrangeiros que visitam a região. Conta com atrações variadas que atendem diferentes públicos, desde os mais radicais até crianças pequenas.

Tobomusik

Um dos destaques é o Tobomusik, o toboágua musical inaugurado em 2021 que oferece uma experiência diferenciada: desde a fila até a queda, o visitante é acompanhado por música e luzes. São três circuitos com iluminação diferenciada para experimentar. Apresentando 13 metros de altura, essa atração conquista adultos e crianças mais corajosas.

Atrações infantis

Para famílias com crianças pequenas, algumas opções são o Aqua Baby, o Aqua Circo, a Arca de Noé e a Correnteza Encantada, onde é possível circular por uma área do parque sendo levado em boias ou flutuando. Momento ideal para relaxar.

Maremoto e spa relaxante

Outra atração bem famosa é o Maremoto, que se divide em duas piscinas de ondas, ideal para quem quer sentir o balanço simulado do mar, mas em água-doce. Para completar a oferta de serviços, recentemente o parque inaugurou um novo spa, que deve funcionar na alta temporada das 10h00 às 17h00 em frente à atração Acqua Circo, oferecendo diferentes tipos de massagens. E se, depois de se divertir e relaxar, a fome bater, é só recorrer a uma das oito opções de restaurantes que se espalham pelo parque e atendem aos mais variados gostos em um clima descontraído e familiar.

2. Hot Park (Rio Quente – GO)

Unindo diversão e adrenalina em um clima familiar há 25 anos, o Hot Park localiza-se no município

do Rio Quente, em Goiás, e atrai os visitantes com suas águas naturalmente quentes. A região, aliás, é considerada a maior estância hidrotermal do planeta. Anualmente, o Hot Park recebe mais de 1,5 milhão de visitantes, sendo o terceiro parque aquático mais visitado da América do Sul.

Cenário e adrenalina chamam a atenção dos turistas no Hot Park (Imagem: Judson Castro | Shutterstock)

Half Pipe e Xpirado

Recentemente reconhecido pelo Tripadvisor Traveler’s Choice 2022 como o “6º melhor parque de diversão do mundo”, o Hot Park possui atrações emocionantes como o Half Pipe e o Xpirado, toboágua que conquista não só pela adrenalina da descida, mas pelo cenário assustador cuidadosamente construído e que remete a uma vila de pescadores abandonada.

Acqua River e brinquedão Hotibum

Já no Acqua River, as crianças a partir de 1,20 m podem se divertir em algum dos três toboáguas disponíveis. Outra pedida para famílias com crianças é o brinquedão Hotibum, que une toboáguas para os pequenos e atrações interativas, além do Lazy River.

Praia do Cerrado e Turbilhados

O parque conta, ainda, com a Praia do Cerrado, maior praia de águas quentes naturais do mundo, com uma piscina com ondas que chegam até 1,2 metros. Recentemente, o Hot Park inaugurou mais uma atração: o Turbilhados, que consiste em uma descida radical com boias para até quatro pessoas por dois toboáguas. Um deles com uma manobra inédita no Brasil, a Flying Saucer 45. A atração tem capacidade para atender 1.600 pessoas por hora. Para aproveitar bem o espaço, é possível se hospedar em um dos hotéis do Rio Quente Resorts.

Wet’n Wild oferece atrações para todos os públicos (Imagem: Martin Valigursky | Shutterstock)

3. Wet’n Wild (Itupeva – SP)

Completando 25 anos em 2023, o Wet’n Wild vem se destacando pela qualidade dos atrativos e por estar próximo à capital paulista, no município de Itupeva. Vizinha do parque temático Hopi Hari e do Shopping SerrAzul, a região ambiciona se tornar a Orlando brasileira com suas variadas atrações.

O Wet’n Wild é mais um dos parques da nossa lista que merece a visita. Conta com uma área total de 160 mil m², com capacidade para receber 12 mil pessoas por dia. São 25 atrações que contemplam todas as idades em uma área de mata nativa que possui, inclusive, um lago natural.

Tobogãs radicais

Dentre os atrativos, podemos destacar os mais radicais, como o Meteor, considerado o tobogã com cápsula mais alto do mundo, onde é possível simular uma queda livre a 40 metros de altura atingindo uma velocidade de 100 km/h. Haja coração.

Depois de passar por essa experiência, o visitante vai ter facilidade de encarar o Vortex (uma boia para quatro pessoas que desce de uma altura de 24 metros), o Crazy Drop (estilo half-pipe), o Water Bomb (três tobogãs que partem de uma altura de 7 metros) e o Space Bow (onde o visitante passa por um redemoinho antes de cair na piscina).

Ilha Misteriosa do Cascão e Kid’s Lagoon

Os pequenos vão se encantar com a Ilha Misteriosa do Cascão, baseada no personagem de Maurício de

Souza. A atração está localizada na Hot Land e conta com tobogãs, duchas, chuveiros, quedas d’água, balanços, cones basculantes e mangueiras de esguicho. Outro espaço ideal para eles é a Kid’s Lagoon.

Lazy River e Wave Laggon

Para momentos em família, o Lazy River diverte e relaxa quem desliza por suas águas com ou sem boia, e a Wave Laggon simula uma praia com cinco tipos de ondas. No lago natural,é possível praticar atividades como pedalinho e caiaque. Esta atração é paga à parte.

4. Araucária Acqua Park (Araucária – PR)

O Sul do país também abriga parques aquáticos bem estruturados e repletos de atrações. Dentre as opcões presentes nessa região, podemos destacar o Araucária Acqua Park, que foi construído numa ampla área com 240 mil metros quadrados. Distante cerca de 30 minutos do centro de Curitiba, o lazer é garantido para os visitantes, com atrações classificadas em kids, família e radicais.

Atividades aquáticas

O complexo aquático é formado por uma fantástica piscina de ondas, a primeira do sul do Brasil; o diferenciado Acqua Cobra, onde os visitantes descem sobre boias por entre os dentes afiados de uma Naja cenográfica; o Tobo Cobra, toboágua cheio de curvas que simula o corpo de uma serpente; o Kamikaze, duas descidas radicais com 17 metros de altura; o Rio Lento, onde as pessoas deslizam suavemente sobre boias que são impulsionadas por jatos d’água, simulando uma fraca correnteza.

Programas esportivos e infantis

Para a criançada, a piscina temática da baleia com playground aquático é a melhor pedida. Outro brinquedo que faz sucesso com essa faixa etária é o Balde Maluko. O parque possui, ainda, duas piscinas esportivas para a prática do biribol e piscina do caracol, além da Rampa Loka (uma descida divertida com seus amigos).

Para completar a estrutura, o Araucária Acqua Park conta ainda com vestiários, fraldário, loja de conveniências, sorveteria, bares, lanchonetes, bar molhado, restaurante de eventos para mais de 1500 pessoas e churrasqueiras.

5. Acqua Lokos (Capão da Canoa – RS)

Outro parque de destaque na região Sul do Brasil é o Acqua Lokos, localizado no município Capão da

Canoa, litoral norte do estado, a pouco mais de 150 km de Porto Alegre. Lugar ideal para passear com a família e os amigos, o parque se destaca pelas atrações e pela gastronomia diversificada, além de estar cercado pela natureza em uma área que compreende 35 hectares. Com mais de 25 anos de existência, o Acqua Lokos conquista um perfil de público variado, atraindo turistas do Brasil e de países vizinhos.

Atrações para todos os públicos

As atrações ficam distribuídas em cinco áreas: Aquática Verão, Coberta, Aquática Pocket, Diversão e Fazenda. São piscinas adultas e infantis, área coberta com água levemente aquecida, diversos brinquedos aquáticos para toda a família, além das três montanhas-russas, roda-gigante, passeio a cavalo e de charrete, trenzinho, animais da fazenda para conhecer e shows culturais.

É possível também usufruir de atrações pagas à parte, como passeio na Casa do Terror, esportes de aventura com a Arena Wood (paintball, tiro ao alvo e quadriciclo) e com a Elite Radical (escalada, arvorismo e tirolesa), além do kart com o Velopark.

Gastronomia e hospedagem

Se a fome chegar, basta recorrer a algum dos diversos espaços gastronômicos que estão espalhados pelo parque, com opções de lanches, bebidas e refeições, delícias para todos os gostos. Quem vem de longe pode se hospedar no Hotel Acqua Lokos, que conta com recreação exclusiva durante o verão. Os hóspedes também podem participar do Passeio Eco Histórico, que é uma trilha guiada pela Mata Atlântica, conhecendo as histórias da região, além dos animais e da vegetação da mata nativa.

Por Cláudia Costa