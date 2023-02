5 inspirações sustentáveis para residências

Veja dicas de especialista para tornar a sua casa ecologicamente mais sustentável

Cada vez mais a sociedade vem se preocupando com o meio ambiente. Por conta disso, a arquitetura sustentável vem ganhando espaço nas residências e, diante dessa realidade, novas técnicas e conceitos surgem para a criação de projetos que cumpram com o objetivo de ajudar a preservar a natureza e, consequentemente, melhorar o bem-estar dos moradores.

“A arquitetura sustentável pode ser feita em qualquer ambiente, seja ele residencial ou comercial, mas é preciso seguir algumas técnicas que colaboram para o meio ambiente, o que significa apostar em iluminação e ventilação natural, reciclagem, entre outros conceitos”, comenta João Lobato, arquiteto da GrowT Projetos e Obras.

Pensando nisso, o profissional listou dicas simples de arquitetura sustentável para residências. “São dicas que também podem ser aproveitadas para outros ambientes além de casas, ou seja, funcionam muito bem em qualquer espaço e, principalmente, contribuem para o meio ambiente“, afirma.

Telhado verde

É impossível pensar na natureza sem pensar no verde, e o ecotelhado é uma ideia que vem se espalhando em prédios e casas. De acordo com o arquiteto, esse tipo de telhado ajuda a controlar a temperatura no frio e no calor e, até mesmo, melhoram o isolamento acústico do local. “Além disso – e de preços acessíveis –, alguns ecotelhados podem ser ainda melhores, pois alguns possuem recurso de captação de água”, afirma.

Iluminação natural

Aproveitar ao máximo a iluminação natural também é uma excelente opção para uma arquitetura sustentável. A dica de João Lobato é apostar em grandes janelas posicionadas da forma correta. “Além de economizar energia elétrica, os moradores poderão ter mais contato com a natureza e com o meio ambiente”, complementa.

Regulador na torneira ajuda a economizar água (Imagem: Shutterstock)

Reguladores de água

A água é um item extremamente desperdiçado em todos os lugares, mas é possível acabar, ou pelo menos minimizar isso, adotando algumas medidas. E não estamos falando apenas de fechar torneiras e chuveiros quando eles não estão sendo usados. “Para economizar água, uma dica é instalar válvulas reguladoras de água em descargas e torneiras. Isso faz com que a pressão da água seja controlada e evita desperdiço”, explica o profissional.

Separação de lixo

Hoje em dia vemos separação de lixo em praticamente todos os lugares: escolas, parques e condomínios. Apostar nessa prática em residências é essencial e o melhor é que não dá tanto trabalho nem custo. “O simples fato de separar lixo orgânico do reciclável ajuda na redução de poluição do solo, água e ar e melhora a limpeza do ambiente“, comenta.

Energia solar

A solução de painel fotovoltaico, equipamento voltado à geração de energia solar, está se tornando muito acessível e seu retorno financeiro hoje é mais do que garantido. Com o uso deste equipamento, a sua residência se torna uma verdadeira usina de energia elétrica, gerando energia que atende a toda a demanda da casa, diminuindo assim substancialmente o consumo da rede pública. Além de ser uma solução sustentável, traz grande economia.

Por Beatriz Bradley Moreira